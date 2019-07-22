Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко Евросоюзу: «Украина — это общая беда» 

Рамблер + ещё 12 52 минуты назад
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с руководителем представительства Евросоюза в республике Андреа Викторин назвал Украину «общей бедой», сообщает Sputnik Беларусь. По словам главы государства, ЕС должен поспособствовать стабилизации ситуации в соседней стране.
«У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда — Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ и все то, что сегодня происходит в Украине, этот народ того не заслужил», — заявил Лукашенко.
Белорусский лидер отметил, что после президентских и парламентских выборов вопрос с властью на Украине разрешился. Лукашенко попросил Викторин подать сигнал в Евросоюз, что «страна нуждается в поддержке», отметив предложение Киеву сблизиться с Европой, которое звучало ранее.
«Европейский союз сказал А, должен сказать Б, если говорить откровенно. Надо помочь украинскому народу», — подчеркнул глава государства.
Лукашенко также назвал украинский кризис «головной болью» для Евросоюза, которую необходимо устранить. Поэтому, по мнению белорусского лидера, в ЕС должны понимать важность стабилизации ситуации в стране.
Комментарии2
Европа , В мире , Конфликты , Политика , СНГ , Украина , Андреа Викторин , Александр Лукашенко , ЕС , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыто тайное военное соглашение Китая
В московском цирке сорвалась с высоты гимнастка
Соловьев предостерег Зеленского16
Минобороны разоблачило ложь об «ударе ВКС»260
На Украине потеряли генпрокурора25
Видео
01:04
Горящая в атмосфере Tiangong-2 попала на видео
Технологии Наука и техника
00:22
Умер генеральный директор МАГАТЭ
Происшествия
02:12
Еще один российский город окутало дымом
Погода Общество
02:49
На Украине потеряли генпрокурора
Украина В мире
00:29
Врачи рассказали о состоянии Чуриковой
Общество
00:28
Безответственный Су-30 «агрессивно преследовал» самолет США
Армия Войска
04:52
Захваченный танкер: что происходит с россиянами
Происшествия Статьи
01:01
«Он жив»: как «похоронили» главу Туркмении
В мире СНГ
01:13
Перехват Су-30 разведчика США попал на видео
Армия Латинская Америка
02:10
Задержан подозреваемый в похищении россиянок в Германии
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение