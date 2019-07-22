Лукашенко Евросоюзу: «Украина — это общая беда»

«У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда — Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ и все то, что сегодня происходит в Украине, этот народ того не заслужил», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что после президентских и парламентских выборов вопрос с властью на Украине разрешился. Лукашенко попросил Викторин подать сигнал в Евросоюз, что «страна нуждается в поддержке», отметив предложение Киеву сблизиться с Европой, которое звучало ранее.

«Европейский союз сказал А, должен сказать Б, если говорить откровенно. Надо помочь украинскому народу», — подчеркнул глава государства.

Лукашенко также назвал украинский кризис «головной болью» для Евросоюза, которую необходимо устранить. Поэтому, по мнению белорусского лидера, в ЕС должны понимать важность стабилизации ситуации в стране.