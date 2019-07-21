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Меркель заявила, что правительство ФРГ продолжит повышать военные расходы 

ТАСС 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что власти ФРГ продолжат повышать расходы на оборону. Как передает в воскресенье медиакомпания Deutsche Welle, об этом она заявила днем ранее в своем выступлении перед военнослужащими Бундесвера в Берлине.
"Наши солдаты должны получить необходимую для выполнения своих задач поддержку, снаряжение и подготовку", — сказала канцлер. "В этой связи мы уже повысили наши расходы на оборону и продолжим это делать и впредь", — заверила она. Меркель отметила, что Германия обязана это делать ради партнеров в ООН, НАТО и ЕС.
Ранее в воскресенье о необходимости двигаться в направлении повышения расходов на оборону до 2% ВВП Германии заявила новый министр обороны ФРГ, глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр. В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung она отметила, что этого "не достигнуть в одночасье, но также ясно, что нужно в действительности идти по пути в этом направлении".
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Комментарии
Европа , Армия , В мире , Войска , Оружие , Ангела Меркель , ЕС , ООН , НАТО , Deutsche Welle , Германия
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