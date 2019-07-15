Урсула фон дер Ляйен 17 июля подаст в отставку с поста министра обороны Германии

Урсула фон дер Ляйен подаст в среду в отставку с поста главы Минобороны Германии независимо от исхода голосования в Европарламенте по ее кандидатуре на должность председателя Еврокомиссии . Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении политика.

"Независимо от исхода [голосования] я уйду в среду в отставку как министр обороны, чтобы все свои силы направить на службу Европе", — сказано в заявлении.

"Я очень благодарна за годы с Бундесвером", — отметила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что намерена "завтра заручиться доверием Европарламента" при голосовании на пост главы ЕК.