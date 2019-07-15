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Урсула фон дер Ляйен 17 июля подаст в отставку с поста министра обороны Германии 

ТАСС + ещё 6 55 минут назад
Фото: © Thierry Monasse/Getty Images
Урсула фон дер Ляйен подаст в среду в отставку с поста главы Минобороны Германии независимо от исхода голосования в Европарламенте по ее кандидатуре на должность председателя Еврокомиссии. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении политика.
"Независимо от исхода [голосования] я уйду в среду в отставку как министр обороны, чтобы все свои силы направить на службу Европе", — сказано в заявлении.
"Я очень благодарна за годы с Бундесвером", — отметила фон дер Ляйен.
Она подчеркнула, что намерена "завтра заручиться доверием Европарламента" при голосовании на пост главы ЕК.
Трехдневный саммит Евросоюза 2 июля определил кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Лидеры ЕС выдвинули и.о. премьера Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета, и.о. министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля — на должность главы дипломатии ЕС, директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард — на пост главы Европейского Центробанка.
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Комментарии
Европа , Армия , В мире , Шарль Мишель , Кристин Лагард , Министерство обороны , ЕС , Международный валютный фонд , Европарламент , Европейский совет , Еврокомиссия , ЕЦБ , Германия
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