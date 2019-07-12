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Меркель напророчили досрочную отставку 

Lenta.ru 58 минут назад
Фото: Reuters
Приступы дрожи канцлера Германии Ангелы Меркель разжигают споры о ее досрочной отставке. Об этом рассказали высокопоставленные члены немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), передает Reuters.
По словам одного из них, в ХДС активно ведутся внутренние дискуссии о том, сможет ли Меркель продержаться до 2021 года, на который запланирована передача власти. При этом все чаще звучит мнение, что политику, возможно, стоит покинуть свой пост раньше.
Подобные споры поддерживают в том числе сторонники Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая уже сменила канцлера на посту лидера ХДС. Политик в последнее время совершила несколько ошибок, и ее популярность снижается. Ее сторонники считают, что это происходит в том числе потому, что Меркель не дает преемнице достаточно свободы для действий.
В обществе же сейчас активно растет давление на канцлера, которую хотят заставить более открыто говорить о проблемах со здоровьем, отмечает агентство.
В то же время источники в консервативных рядах, поддерживающие канцлера, уверяют, что ни Меркель, ни Крамп-Карренбауэр не хотят менять график и передавать власть раньше намеченного срока. Они также считают, что досрочные выборы могут пройти лишь в случае развала правящей коалиции после осенних местных выборов.
Ранее специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала, что Меркель во время последнего приступа дрожи 10 июля повторяла фразу «я справлюсь». Канцлер после произошедшего заявила, что чувствует себя отлично и готова работать, а на следующий день на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен слушала гимны стран сидя.
Впервые Меркель странно затряслась во время официального приема 18 июня. Второй раз подобное произошло 27 июня.
17 июля Меркель исполнится 65 лет. Осенью 2018 года она ушла с поста председателя ХДС. Меркель также заявила, что ее нынешний срок на посту главы правительства будет последним, после чего она не намерена «занимать какие-либо политические должности».
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Комментарии
Европа , В мире , Reuters , Германия
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