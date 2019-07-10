Российские врачи поставили диагноз Меркель

Российские врачи выдвинули ряд предположений относительно приступов тремора у канцлера Германии Ангелы Меркель.

В среду Меркель в третий раз за последние несколько недель перенесла сильный приступ дрожи на официальных мероприятиях.

«Подобные судорожные припадки, такие как были у Меркель, могут быть по разным причинам — в том числе из -за алкоголя или поражения головного мозга: включая, например, нейросифилис», — предположил врач-диагност клиники Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, к. м. н. Павел Ткачук в беседе с «Комсомольской правдой».

Врач-психиатр Виктория Читлова высказала мнение, что дрожь Меркель носит неврологический характер.

«Это может быть все, что угодно, включая, например, опухоль мозга. А может быть и проявлением… проказы», — считает председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев.

По его словам, Меркель неоднократно контактировала с бывшим президентом Украины Виктором Ющенко , которому ставили такой диагноз под вопросом. По его словам, проказа проявляется в том числе неясными поражениями нервной системы.

Напомним, 10 июля у Ангелы Меркель случился приступ сильной дрожи во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Этот приступ стал третьим за последние три недели.