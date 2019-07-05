Польша занялась преступлениями украинцев времен Второй мировой

Комиссия по расследованию преступлений против польского народа объявила о том, что разыскивает свидетелей преступлений, совершенных против поляков в 1939-1945 годах членами Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, движение запрещено в России ). Об этом сообщила пресс-служба посольства Польши в Киеве.

В заявлении говорится, что польские власти ищут потерпевших, членов их семей или тех, кто располагает информацией о преступлениях украинцев в Волынском воеводстве. Комиссии нужны «фотографии, списки жертв или другая документация, которая может помочь расследованию». Далее приводится адрес ее отделения в Люблине и контакты.

23 мая в украинском Ивано-Франковске открыли памятник лидеру ОУН-УПА Роману Шухевичу . Протест в связи с этим выразили послы Польши и Израиля — в ответ на Украине их обвинили в распространении «российской пропаганды».

В марте на Украине вступил в силу закон, который уравнивает ветеранов Великой Отечественной войны, сражавшихся на стороне Красной Армии, и националистов, лидерами которых были Степан Бандера и Шухевич.

Польша неоднократно протестовала против их героизации, и в феврале 2018 года приняла закон, вводящий уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и отрицание Волынской резни. Это привело к обострению отношений Киева и Варшавы.

Националистическая ОУН-УПА, которую возглавлял Шухевич, существовала с 1920-х по 1950-е годы. В 1943 году боевики УПА — вооруженного формирования ОУН под командованием Бандеры — организовали так называемую Волынскую резню, жертвами которой могли стать до 100 тысяч этнических поляков, в том числе женщины и дети. После войны УПА развернула вооруженное сопротивление советской власти.