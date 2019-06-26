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ЕС готовится к «жесткому Brexit» 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Спикер Еврокомиссии (ЕК) Наташа Берто заявила, что ЕК не будет пересматривать условия выхода Британии из блока. Об этом сообщает Reuters.
По ее словам, в этом вопросе ЕК заняла жесткую позицию и не собирается обсуждать соглашения о выходе.
При этом, добавила спикер, комиссия готова сотрудничать с любым главой правительства, которого изберут в Британии.
Изначально британское государство должно было выйти из ЕС 29 марта 2019 года, однако теперь срок выхода назначен на 31 октября.
Ранее кандидат в премьер-министры Британии Борис Джонсон призвал страну не бояться "жесткого" Brexit.
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Европа , В мире , Brexit , Борис Джонсон , ЕС , Еврокомиссия
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