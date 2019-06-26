ЕС готовится к «жесткому Brexit»

Спикер Еврокомиссии (ЕК) Наташа Берто заявила, что ЕК не будет пересматривать условия выхода Британии из блока. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, в этом вопросе ЕК заняла жесткую позицию и не собирается обсуждать соглашения о выходе.

При этом, добавила спикер, комиссия готова сотрудничать с любым главой правительства, которого изберут в Британии.

Изначально британское государство должно было выйти из ЕС 29 марта 2019 года, однако теперь срок выхода назначен на 31 октября.