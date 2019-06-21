Макрон и Меркель схлестнулись из-за выборов

Нового главу Еврокомиссии не удалось избрать на саммите Европейского совета 20 июня, ни одному из кандидатов не удалось набрать необходимое количество голосов.

Газета Die Welt считает, что распределение ключевых постов в Евросоюзе превращается в торг. При выборе кандидатов доминирует не здравый смысл, а «партийно-политический эгоизм», передает Regnum

По информации издания, Макрон хочет видеть во главе Еврокомиссии «заслуживающего доверия кандидата, который разделяет амбиции [Франции] и надежно их реализует». То есть кого-то, кто бы под прикрытием европейской политики продвигал в первую очередь французские интересы.

На выборах 20 июня французский президент поддержал Маргрет Вестагер , кандидата от либерального альянса ALDE, в который входит партия Макрона «Вперед, Республика!».

Следующий раунд голосования пройдет на встрече глав Евросоюза 30 июня.