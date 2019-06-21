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Макрон и Меркель схлестнулись из-за выборов 

Рамблер + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нового главу Еврокомиссии не удалось избрать на саммите Европейского совета 20 июня, ни одному из кандидатов не удалось набрать необходимое количество голосов.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступал против кандидатуры Манфреда Вебера, замглавы немецкой партии «Христианско-социальный союз», которого поддерживает канцлер Германии Ангела Меркель.
Газета Die Welt считает, что распределение ключевых постов в Евросоюзе превращается в торг. При выборе кандидатов доминирует не здравый смысл, а «партийно-политический эгоизм», передает Regnum.
По информации издания, Макрон хочет видеть во главе Еврокомиссии «заслуживающего доверия кандидата, который разделяет амбиции [Франции] и надежно их реализует». То есть кого-то, кто бы под прикрытием европейской политики продвигал в первую очередь французские интересы.
На выборах 20 июня французский президент поддержал Маргрет Вестагер, кандидата от либерального альянса ALDE, в который входит партия Макрона «Вперед, Республика!».
Как пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК, источники Le Monde и Bloomberg считают, что Меркель готова на уступку Макрону, если представитель Германии возглавит Европейский ЦБ.
Следующий раунд голосования пройдет на встрече глав Евросоюза 30 июня.
Комментарии
Европа , В мире , Григорий Березкин , Маргрет Вестагер , Ангела Меркель , Манфред Вебер , Эммануэль Макрон , ЕС , Европейский совет , Еврокомиссия , ЕЦБ , ИА REGNUM , Bloomberg , Le Monde , РБК , Die Welt , Германия
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