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Преемница Меркель поддержала антироссийские санкции 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Reuters
Преемница Ангелы Меркель на посту председателя германского Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр поддержала продление антироссийских санкций, пишет издание Bild.
Крамп-Карренбауэрр считает, что Россия «делает все возможное, чтобы дестабилизировать» ситуацию в соседних странах. По её словам, Азовское море не должно «становиться водами русских». Преемница Меркель выступила в поддержку продления санкций против России, поскольку, по ее мнению, отказ Европы от ограничительных мер приведет к «нарушению международного права», отмечают «Известия».
Политик также прокомментировала задержание Ивана Голунова. По ее словам, «в Америке журналиста могут раскритиковать в Twitter, в то время как в России существует угроза показательного процесса над журналистом».
Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что планирует уйти из политики после 2021 года, когда истекут ее полномочия в качестве главы немецкого правительства. По словам Меркель, она не намерена занимать политические посты «где бы то ни было».
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Комментарии1
Европа , В мире , Иван Голунов , Ангела Меркель , газета "Известия"
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