Преемница Меркель поддержала антироссийские санкции

Преемница Ангелы Меркель на посту председателя германского Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр поддержала продление антироссийских санкций, пишет издание Bild.

Крамп-Карренбауэрр считает, что Россия «делает все возможное, чтобы дестабилизировать» ситуацию в соседних странах. По её словам, Азовское море не должно «становиться водами русских». Преемница Меркель выступила в поддержку продления санкций против России, поскольку, по ее мнению, отказ Европы от ограничительных мер приведет к «нарушению международного права», отмечают «Известия».

Политик также прокомментировала задержание Ивана Голунова . По ее словам, «в Америке журналиста могут раскритиковать в Twitter, в то время как в России существует угроза показательного процесса над журналистом».

Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что планирует уйти из политики после 2021 года, когда истекут ее полномочия в качестве главы немецкого правительства. По словам Меркель, она не намерена занимать политические посты «где бы то ни было».