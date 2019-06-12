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Источник: послы ЕС утвердили без дискуссии продление на год санкций против РФ по Крыму 

ТАСС + ещё 3 46 минут назад
Комитет постоянных представителей ЕС утвердил без дискуссии продление на 12 месяцев ограничительных мер против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщил журналистам в среду источник в Брюсселе.
Санкции против Крыма назвали ошибкой в ЕС 
"Решение принято без дискуссии. Официальное продление утвердит Совет [ЕС на уровне министров] на следующей неделе", — заявил он. По его словам, в Совете ЕС также не будет никакого обсуждения этой темы, санкции будут продлены автоматически "письменной процедурой", то есть без открытого голосования.
Политика непризнания воссоединения Крыма с Россией была утверждена в июне 2014 года. Она обязывает все страны ЕС не допускать политического признания воссоединения, отказаться от любых экономических контактов с Крымом, исключить заходы своих торговых судов в крымские порты и посадку своих самолетов в местных аэропортах, за исключением экстренных ситуаций. Кроме того, введен запрет на торговлю государств ЕС с Крымом практически любыми видами товаров — санкционный список занимает более 100 страниц и включает все мыслимые категории, от морской соли до космических кораблей.
Санкции в рамках политики непризнания Крыма — это один из трех действующих и постоянно возобновляемых санкционных пакетов ЕС против России. Он единственный продлевается раз в год, обычно это происходит в середине июня. Этот санкционный трек не связан с выполнением минских соглашений, никакой механизм его отмены в документах ЕС не прописан.
Остальные два санкционых пакета — это черный список юридических и физических лиц, которым запрещен въезд в ЕС и доступ к банковской системе стран сообщества, и секторальные экономические санкции против госбанков, предприятий нефтепромышленности и оборонного комплекса. Черный список продлевают в марте и сентябре, секторальные санкции — в июле и январе. Отмену секторальных санкций в марте 2015 года саммит ЕС увязал с полным выполнением минских соглашений, при этом в последующие годы ЕС полностью игнорировал саботаж этих соглашений со стороны Киева.
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Комментарии86
Европа , Видео , Политика , Республика Крым , Севастополь
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