Меняйте поведение: Мэй поставила ультиматум России

Президент России Владимир Путин предложил Британии забыть историю со Скрипалями и улучшать двусторонние отношения. Он также выразил надежду на то, что новый премьер-министр Британии будет учитывать интересы 600 британских компаний, работающих в России . В ответ на это представитель британского премьер-министра Терезы Мэй привел ее заявление о том, что отношения двух стран улучшатся, только если Россия изменит свою внешнюю политику.

Британии следует перестать давить на Москву с помощью расследования об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

«Нужно забыть уже всю эту историю с отравлениями, шпионами. Глобальные интересы важнее, чем игры спецслужб. Надо отбросить мишуру и заняться делом», — приводит ФАН слова главы государства.

Политик также выразил надежду на то, что новый премьер-министр Британии будет принимать во внимание вопросы сотрудничества с российской стороной, в частности — интересы 600 британских компаний, работающих в России.

В ответ на это представитель британского премьер-министра Терезы Мэй, которая в ближайшие дни покинет свой пост, привел ее заявление о том, что отношения двух стран улучшатся, только если Россия изменит свою внешнюю политику,

Неделей ранее стало известно, что численность российских дипломатов в Лондоне с января 2019 года увеличилась — теперь в дипмиссии работают 44 сотрудника, писала газета The Times.

«Британия позволила увеличить численность дипсостава РФ в Лондоне впервые с момента высылки сотрудников российского посольства, состоявшейся после отравления Сергея Скрипаля», — говорилось в статье.

По официальным данным, прошлой весной — до высылки — в Лондоне работали 58 российских дипломатов. Премьер-министр Тереза Мэй выслала 23 сотрудников посольства.

«Речь идет о шаге навстречу России. В мае в Москву приезжал замсоветника по нацбезопасноти Кристиан Тернер, встречавшийся с министрами и официальными лицами, чтобы налаживать отношения», — отмечали журналисты The Times.

Еще за неделю до этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала посла Великобритании в России Лори Бристоу организовать брифинг и рассказать о проведенной британскими властями работе по расследованию дела с отравлением Скрипалей.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России отметила скорость британского посла. 22 марта 2018 года на брифинге в Москве он, по словам Захаровой, «на основе невнятной презентации, которая состояла то ли из пяти, то ли из шести слайдов, обвинил Россию „в применении химического оружия на улицах Солсбери“.

»Так почему бы господину Бристоу сейчас не провести брифинг, на котором можно было бы ему отчитаться о прогрессе в расследовании, представить реальные факты — не картинки уровня ученика пятого класса средней школы, не умозрительные построения каких-то исторических цепочек, а настоящие данные, которые за год-то уж наверняка могли бы получить», — обратила внимание российский дипломат.

По ее словам, в отсутствие внятных улик против тех, кого назвали в прессе и политических кругах обвиняемыми, следствие безуспешно ищет их сообщников.

В апреле нынешнего года издание New York Times опубликовало интервью с главой ЦРУ Джиной Хаспел, в котором она призналась, что эскалация дела Скрипалей инициирована ей. Именно Хаспел, занимавшая в марте 2018 года пост замдиректора ЦРУ, убедила президента США Дональда Трампа выслать 60 российских дипломатов из страны.

При этом американский лидер даже немного сочувствовал российскому правительству , «преследовавшему человека, считавшегося предателем». Однако помощники Трампа, сотрудники его аппарата убеждали его, что Скрипали не являются единственными жертвами нападения.

Так, Хаспел показала фотографии маленьких детей, предоставленные британским правительством, госпитализированных якобы после отравления нервно-паралитическим препаратом «Новичок». она показала фотографию уток, которые, по словам британских чиновников, «были непреднамеренно убиты небрежной работой российских оперативников».

В итоге эти фотографии, по словам Хаспел, стали последней каплей, убедившей главу Белого дома поддержать Британию и жестко отреагировать на отравление Скрипалей, передает НСН.

Днем 4 марта 2018 года бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба Минобороны РФ 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены на скамейке у входа в торговый центр The Maltings в городе Солсбери графства Уилтшир на юго-западе Великобритании.

По данным полиции, Скрипаль и его дочь внезапно почувствовали себя плохо и потеряли сознание. Пострадавшие были госпитализированы под наблюдение экспертов Центра радиационного, химического и экологического мониторинга.

Позднее Германия, Франция, Канада и США опубликовали совместное заявление, согласившись с выводами правоохранителей Великобритании по делу Скрипалей. Союзники британцев солидарны с тем, что отравили экс-полковника и его дочь сотрудники ГРУ, а атака проходила под эгидой Кремля и с одобрения властей РФ.

После инцидента в Солсбери Лондон выслал 23 российских дипломата. Москва опровергла какую бы то ни было причастность России к данному делу. Владимир Путин назвал Скрипаля шпионом, предателем Родины и подонком.