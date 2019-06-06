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Представитель Мэй дал совет России по поводу поведения 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
России следует изменить свое поведение для улучшения отношений с Британией, заявил представитель британского премьера Терезы Мэй, сообщает Reuters
Так представитель премьера прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что он надеется на улучшение отношений с Великобританией при преемнике Мэй.
«Нам стало ясно, что агрессивное и дестабилизирующее поведение России подрывает ее роль как ответственного международного партнера», — отметил представитель Мэй.
По его словам Британия будет продолжать взаимодействовать с Россией по вопросам международной безопасности, как как это отвечает ее национальным интересам.
При этом он отметил, что Мэй неоднократно давала понять, что отношение Британии может быть другим, «только если Россия изменит свое поведение».
Путин на ПМЭФ заявил, что надеется, что новый британский премьер-министр будет работать над улучшением двусторонних отношений.
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Комментарии1
Европа , В мире , Политика , Тереза Мэй , Владимир Путин , Reuters , Великобритания
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