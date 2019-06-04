Греция потребовала у Германии 320 миллиардов евро репараций

Посол Греции Германии передал в немецкий МИД ноту с призывом к немецкому государству начать переговоры о репарациях за Первую и Вторую мировую войну, оцененных примерно в 320 миллиардов евро. Об этом сообщается на официальном сайте греческого МИДа.

В сообщении сказано, что греческий народ, для которого это как моральный, так и материальный вопрос, требует у ФРГ возмещения за страдания жертв и потомков жертв германской оккупации, возврата оккупационного займа, и возвращения нелегально вывезенных археологических и иных культурных ценностей.

Потребовать репараций у Германии парламент Греции решил на заседании 17 апреля. В резолюции, принятой в тот день, ущерб, нанесенный за время Второй мировой войны, оценивается в 309,5 миллиарда евро, а вред от действий немцев в Первую мировую — в 9,2 миллиарда евро.

В январе 2019 года канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Греческой Республики Прокописом Павлопулосом признала ответственность своего государства за преступления, совершенные Третьим Рейхом, однако не упомянула о каких-либо репарациях.

В годы Второй мировой войны Греция была оккупирована нацистами. Они управляли ключевыми регионами страны, а часть второстепенных территорий передали поддерживавшим фашизм Италии и Болгарии. За период с 1941 по 1944 годы несколько десятков тысяч греков погибли от голода и репрессий, экономика страны была разрушена. Всего жертвами Второй мировой войны стали почти 20 процентов населения Греции.