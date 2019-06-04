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Джонсон отказался встречаться с Трампом 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Экс-глава британского МИД Борис Джонсон отказался лично встречаться с американским лидером Дональдом Трампом.
Как сообщает британский телеканал ITV, Трамп и Джонсон накануне провели телефонный разговор около 20 минут. По данным источника телеканала, они очень тепло и продуктивно пообщались, передает «Интерфакс».
В ходе беседы Джонсон отказался от предложения Трампа провести встречу тет-а-тет. Также британский политик заявил, что позднее во вторник он запланировал встречу с другими кандидатами на должность главы Консервативной партии.
Накануне Борис Джонсон объявил о том, что он начинает избирательную кампанию на должность лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.
Ранее Трамп похвастался способностью повлиять на выборы премьера Британии и заявил, что Джонсон отлично бы справился с обязанностями премьер-министра в случае избрания лидером Консервативной партии.
Британские букмекеры полагают, что Джонсон является наиболее вероятным претендентом на пост премьера страны.
Напомним, Трамп вместе с первой леди Меланьей прибыл в понедельник в Великобританию с государственным визитом. Противники политики, проводимой президентом США, запланировали массовые акции протеста в Лондоне.
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Комментарии
Европа , В мире , Борис Джонсон , Дональд Трамп , МИД , Консервативная партия , Интерфакс
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