N-TV: выбор между зимним и летним временем поставил страны ЕС в тупик

Европарламент и Еврокомиссия твёрдо намерены отказаться от практики перехода с летнего времени на зимнее и обратно. Однако окончательно этот вопрос должен решаться в согласовании со странами ЕС , а большинство из них никак не могут выбрать, по какому времени жить дальше, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

Европарламент и Еврокомиссия считают необходимым отменить перевод времени с летнего на зимнее и обратно, однако ответственные за принятие решения в странах Европы медлят с окончательным вердиктом, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

Окончание практики перевода времени каждые полгода в ЕС откладывается на неопределённый срок, отмечается в статье.

«Похоже, что большинству стран-членов понадобится больше времени», — сказано в одном из документов председателя Совета Евросоюза Румынии.

В ближайший четверг эту тему планируют обсудить министры транспорта ЕС, ответственные за урегулирование этого вопроса. Однако вынесения решения пока не ожидается, подчёркивает немецкий телеканал.

Прошлым летом Еврокомиссия предлагала отменить перевод времени в ЕС в 2019 году. После этого каждая страна должна была самостоятельно решить, хочет ли она продолжать жить по летнему или зимнему времени. В марте Европарламент проголосовал за то, чтобы отменить перевод времени с 2021 года. Однако парламент должен действовать в согласии с государствами ЕС, отмечает издание.

Проходившие до сих пор обсуждения среди европейских стран показали, что они хотят избежать возникновения «лоскутного одеяла» из различных временных зон. Несмотря на все призывы, на данный момент лишь немногие государства ЕС сформулировали свою национальную позицию по рассматриваемому вопросу. Другим странам ещё необходимо провести консультации внутри правительств, а также обсудить ситуацию с заинтересованными группами, гражданами и соседними государствами, прежде чем они смогут принять какую-либо чёткую позицию.

В Германии за вопрос о переводе времени отвечает министр экономики Петер Альтмайер, сообщается в материале. По данным немецких СМИ, он обратился в письме к своим коллегам в соседних с Германией странах, с тем чтобы сначала добиться от Еврокомиссии оценки последствий на случай отказа от ежегодного перевода времени. Правительство в Берлине пока не решило, какое время в итоге должно сохраниться в Германии — зимнее или летнее, сообщается на сайте N-TV.