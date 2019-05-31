Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер избежавший наказания за убийство жены аристократ 

Lenta.ru 45 минут назад
Фото: Bill Powers / AP
В Лондоне умер 92-летний датский аристократ Клаус фон Бюлов (Claus von Bülow), которого подозревали в попытке убийства жены. Об этом сообщает Sky News.
В 1982 году он стал героем громкого судебного процесса. Его обвиняли в двух покушениях на жизнь супруги, совершенные в 1979 и 1980 годах. И в том, и в другом случае он ввел ей большую дозу инсулина. Женщина осталась жива, но погрузилась в кому и не приходила в сознание до своей смерти в 2008 году.
По версии обвинения, фон Бюлов хотел убить супругу, чтобы получить наследство и жениться на любовнице. Его признали виновным и приговорили к лишению свободы на тридцать лет. Спустя три года суд повторно рассмотрел дело и на этот раз оправдал аристократа.
В 1990 году судебный процесс был показан в художественном фильме «Изнанка судьбы». Лента вошла в десятку лучших фильмов года по версии Национального совета кинокритиков США, а актер Джереми Айронс, игравший Клауса фон Бюлова, получил «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль.
Последние новости
Зеленский зачистил СНБО от людей Порошенко Китай отомстил США за Huawei Малайзия усомнилась в итогах расследования катастрофы MH17
Комментарии
Европа , В мире , Джереми Айронс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пренебрежительное отношение»: Косово разозлило Россию3
Только один флаг: Косово выдвинуло ультиматум ЕС101
Гибель МН17: Вину России поставили под сомнение359
Не так рассчитали: Рейтинг Путина резко вырос710
Канадский военный самолет засекли над Москвой38
Видео
01:05
Голикова объяснила странный перенос выходных
Общество
02:06
Журналистов пустили на борт «запасного Пентагона»
Армия В мире
02:40
Скандал на «Евровидении»: Итоги конкурса не пересмотрят
Шоу-бизнес
01:14
Пока вы спали: Путин назвал способ стать властелином мира
Политика
00:34
Порошенко возглавил новую партию
В мире Украина
06:07
Беглого банкира связали с убийством миллиардера Минеева
Происшествия
01:38
Контрабанда с 60 мешками бивней мамонта попала на видео
Происшествия
01:00
Рада едва не признала Крым частью России
Украина В мире
02:55
Кузьмин рассказал, почему расстался с Пугачевой
Шоу-бизнес
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение