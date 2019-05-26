«Прекратите истерию»: кто в Европе хочет снять санкции с России

Французский депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана «положить конец антироссийской истерии» и отменить санкции. Парламентарий отметил, что ограничительные меры в отношении Москвы ухудшают торговый баланс Франции «из-за американского скандала».

Депутат парламента Франции от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар направил запрос на имя французского министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана, призвав покончить с «антироссийской истерией». Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сайт Национального собрания Франции.

«Не пора ли положить конец тому, что следует расценивать как антироссийскую истерию, — этой системе санкций, которая привела к дальнейшему ухудшению торгового баланса Франции?» — заявил Эврар.

Он выразил убеждение, что санкции были наложены на Россию в связи с обвинениями во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. По словам депутата, комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера пришла к выводу, что команда Дональда Трампа не была в сговоре с Кремлем, поэтому оснований для дальнейшего санкционного давления нет.

Эврар подчеркнул, что Франция должна взять инициативу на себя и начать новый диалог с Россией, возобновив торговлю.

Офис специального прокурора Роберта Мюллера, занимавшегося расследованием «вмешательства» России в выборы президента США, опубликовал 16 февраля 2018 года список причастных к этой «операции». В нем значились 13 человек и организаций, в том числе Агентство интернет-исследований и российский бизнесмен Евгений Пригожин . 15 марта 2018 года министерство финансов США включило всех этих лиц и организации в санкционный список.

Завсектором региональных проблем и конфликтов Института мировой экономики РАН Константин Воронов в разговоре с НСН обратил внимание на «тенденцию в отношении России», укрепляющуюся не только во Франции, но и в Европе вообще.

«Ход голосования в Европарламент [также] показывает, что одним из пунктов программы действий националистических, правоцентристских, евроскептических, популистских сил является нормализация отношений с востоком, с Россией и изменение истерического санкционного настроя, из-за которого страны ЕС несут большие потери», — подчеркнул регионалист.

Левые французские политики также высказываются в пользу восстановления диалога с Россией. В середине мая лидер партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон призвал прекратить «антироссийскую истерию» и изменить политику НАТО и Евросоюза по отношению к Москве.

«В интересах избирателей <…> отдать голоса за тех депутатов, кто не будет частью антироссийской истерии, охватившей Европарламент», — подчеркнул политик.

Ранее лидер правого «Национального объединения» (в прошлом — «Национальный фронт») Марин Ле Пен раскритиковала политику президента Эммануэля Макрона в отношении санкций против России. Политик указала, что ограничительные меры нанесли «сокрушительный удар» по экономике Франции и других стран Европейского союза.

Кроме того, посол Германии в Вашингтоне Эмили Хабер разослала нескольким членам конгресса США письма, в которых выступает против ужесточения антироссийских санкций, сообщала газета Bild.

«Мы обеспокоены тем, что конгресс рассматривает возможность введения дополнительных санкций в энергетической сфере против России. Эти санкции могут затронуть европейскую энергетическую безопасность», — отмечается в письмах.

Первые санкции против России были введены в 2012 году в связи с «делом Магнитского» — против отдельных российских чиновников. После, в марте 2014 года в связи с ситуацией на Украине, санкции расширились.

Санкции вводились, в частности, США, странами ЕС, Японией, Канадой и другими странами. Появились санкционные списки, в которых российским физическим и юридическим лицам прописывались ограничительные меры в виде запрета на въезд, заморозку счетов.

В отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС, включая экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму.