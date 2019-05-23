СМИ назвали дату отставки Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявит об отставке 24 мая, сообщает The Times со ссылкой на ее соратников.

По данным издания, политик сообщит о своем решении после встречи с председателем парламентского Комитета 1922 года Грэмом Брэди. «Она рассчитывала, что должна сделать последний шаг, но, если это невозможно, значит, она сходит с дороги», — заявил один из собеседников СМИ.

21 мая Мэй пообещала британскому парламенту возможность проголосовать за проведение нового референдума по выходу страны из Евросоюза , если законодатели поддержат ее новый проект соглашения с ЕС. Новый документ включает в себя дополнительные гарантии прав рабочих, меры по защите окружающей среды и дополнительные нюансы по вопросу Ирландии. Сторонники премьера не поддержали ее, а лидер палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом покинула пост, объяснив свое решение тем, что второй референдум может повлечь за собой «опасные разногласия».