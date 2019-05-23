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СМИ назвали дату отставки Мэй 

Lenta.ru + ещё 34 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявит об отставке 24 мая, сообщает The Times со ссылкой на ее соратников.
По данным издания, политик сообщит о своем решении после встречи с председателем парламентского Комитета 1922 года Грэмом Брэди. «Она рассчитывала, что должна сделать последний шаг, но, если это невозможно, значит, она сходит с дороги», — заявил один из собеседников СМИ.
21 мая Мэй пообещала британскому парламенту возможность проголосовать за проведение нового референдума по выходу страны из Евросоюза, если законодатели поддержат ее новый проект соглашения с ЕС. Новый документ включает в себя дополнительные гарантии прав рабочих, меры по защите окружающей среды и дополнительные нюансы по вопросу Ирландии. Сторонники премьера не поддержали ее, а лидер палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом покинула пост, объяснив свое решение тем, что второй референдум может повлечь за собой «опасные разногласия».
Ранее сообщалось, что Мэй намерена оставаться на своем посту до сентября, когда состоится ежегодный съезд Консервативной партии.
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Комментарии2
Европа , В мире , Brexit , Тереза Мэй , Парламент Великобритании , ЕС , Консервативная партия , Газета The Times , Великобритания
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