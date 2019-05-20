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Глава Еврокомиссии отреагировал на обвинения в алкоголизме 

Lenta.ru 49 минут назад
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер посетовал на «глупых журналистов», которые продолжают обвинять его в склонности к алкоголизму. Об этом сообщает издание Express.
«Я больше не отвечаю на эти вопросы», — сказал Юнкер.
Он добавил, что уже много раз говорил, что у него нет проблем с алкоголем.
«Глупые журналисты всегда задают один и тот же вопрос, несмотря на то, что ответ уже был дан», — заявил еврочиновник.
Отмечается, что 64-летний политик страдает от ишиаса (невралгии седалищного нерва). Это произошло в результате последствий комы после автомобильной аварии 1989 года.
Главу Еврокомиссии в 2018 году во время саммита НАТО запечатлели на видео шатающимся и спотыкающимся. Его поддерживали президент Украины Петр Порошенко и французский лидер Эммануэль Макрон. До этого СМИ сообщали, что Юнкер «не скупится на вино и джин-тоник».
Жан-Клод Юнкер занимал пост премьер-министра Люксембурга с 1995-го по 2013 год. В июле 2014 года он был избран на должность председателя Еврокомиссии.
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Европа , Видео , В мире , Жан-Клод Юнкер , Петр Порошенко , Еврокомиссия , НАТО
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