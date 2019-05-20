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Мэй обратилась к Зеленскому после его инаугурации 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Британский премьер-министр Тереза Мэй обратилась к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому и поздравила его с вступлением в должность.
«Поздравляю Владимира Зеленского в инаугурацией и вступлением в должность президента Украины. Великобритания продолжит поддерживать украинские реформы, безопасность и процветание, а я с нетерпением жду совместной работы с вами и вашей администрацией», — приводит канцелярия премьера слова Мэй.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Зеленского с вступлением в должность президента Украины.
20 мая в Верховной раде Украины состоялась инаугурация Владимира Зеленского в качестве президента.
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Европа , В мире , Украина , Тереза Мэй , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Верховная Рада
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