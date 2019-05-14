Le Monde (Франция): выход России из Совета Европы будет иметь серьезные последствия

Но для чего нужен Совет Европы, который так часто недооценивают? Созданный 5 мая 1949 года, задолго до того, как Европейские Сообщества трансформируются в Европейский Союз , сегодня Совет Европы объединяет 820 миллионов граждан из 47 европейских государств вокруг правовых стандартов и конвенций в области защиты прав человека. СЕ служит укреплению демократии и верховенству закона. Его «вооруженным крылом» является Конвенция о защите прав человека и основных свобод, которая вступила в силу 3 сентября 1953 года, и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), созданный 18 сентября 1959 года.

Не без труда РФ стала членом этой структуры 28 февраля 1996 года. Россия подала заявку на вступление еще 7 мая 1992 года, вскоре после распада СССР, но большинство государств-членов высказали свое возражение, так как новой стране было еще необходимо создать демократическую конституцию, истинное правовое государство и механизм, защищающий права человека. После принятия Конституции в 1993 году Борис Ельцин настаивал на необходимости помочь процессу демократических преобразований в России, чтобы предотвратить любую регрессию. Он одержал верх в начале 1996 года. Это было незадолго до его непростой победы на президентских выборах над коммунистом Геннадием Зюгановым , который лидировал по опросам. Крупные европейские страны были полны решимости выступить против возвращения к прошлому и поддержать построение демократии.

Первым шагом на пути к демократии стало решение России ввести мораторий на применение смертной казни, в который Верховным судом были внесены изменения в конце 2009 года, запрещавшие вынесение смертных приговоров. Но многие россияне критикуют это решение. Вечный кандидат на президентских выборах Владимир Жириновский всегда включал в свою программу восстановление смертной казни.

Ратифицировав Конвенцию Совета Европы о защите прав человека и основных свобод 5 мая 1998 года, Россия сразу же признала право на подачу индивидуальных жалоб и обязательную юрисдикцию Европейского суда по правам человека, что открыло гражданам России возможность доступа к этому механизму, когда национальные средства правовой защиты были исчерпаны. Этот механизм стал широко использоваться, и Россия стала первым поставщиком исковых заявлений в ЕСПЧ. Этим правом воспользовались многие жители РФ, и Россия стала лидером по подаче жалоб в ЕСПЧ. Так, в 2018 году было рассмотрено 1572 дела, вынесено 268 решений, направленных в службу ЕСПЧ, отвечающую за их исполнение. Россия приняла эти условия и выплачивает присужденные ей судом финансовые компенсации. В 2014 году она выплатил 14,5 миллионов евро. После многочисленных обращений Алексея Навального в ЕСПЧ, российское правительство выплатило оппозиционеру в ноябре2018 года 1025 евро за нанесенный материальный и 50000 евро за моральный ущерб, после серии арестов с 2012 по 2014 год.

Аннексия Крыма в марте 2014 года спровоцировала трудные дебаты в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которая вместо того, чтобы проголосовать за резолюцию, осуждающую Россию, большинством голосов приняла решение лишить права голоса 18 российских парламентариев. Такое уже было в 2000 году из-за Чечни, но запрет действовал всего девять месяцев. При этом во время военной интервенции в Грузию в августе 2008 года такие меры не были приняты.

После ситуации с санкциями, Москва в 2016 году решила больше не отправлять парламентскую делегацию в Страсбург до ее восстановления в правах. Затем в 2017 году Россия не выплатила всю сумму своего финансового вклада в операционный бюджет Совета Европы. Она до сих пор не выплатила свой ежегодный взнос в размере 33 миллионов евро за 2018 год. Для администрации Совета ситуация стала щекотливой с точки зрения бюджета, и в Страсбурге вскоре могут начаться увольнения. В политическом плане ситуация усугубляется тем, что Парламентская ассамблея должна избрать в июне нового генерального секретаря Совета Европы, который сменит норвежца Ягланда. Между тем, сложно рассматривать голосование такого уровня без участия российских парламентариев. Однако комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович была избрана в январе 2018 года в отсутствие российских парламентариев, и она планирует посетить Россию в этом году.

Внутренние правила Совета Европы предусматривают, что против государства, которое не выполняет свои финансовые обязательства в течение двух лет подряд, может быть инициирована процедура исключения, и Россия может оказаться перед лицом двойного истечения срока, бюджетного и политического. И тогда она может попытаться действовать на опережение, угрожая покинуть Совет Европы.

Этот «Рукзит» чреват серьезными последствиями. Его могут истолковать, как желание окончательно отдалиться от Европы. В России это развязало бы руки самым реакционным националистам, ярым популистам и закоренелым блюстителям безопасности. Наконец, он лишил бы «последней надежды на справедливость» жертв нарушений верховенства закона.

Очевидно, что эта дискуссия продолжится в Москве. Националисты утверждают, что Россия должна выйти из организации, которая зачастую предпочитает ее поучать и осуждать, вместо того, чтобы стремиться к диалогу. Другие больше озабочены имиджем России на мировой арене и улучшением ее отношений с европейскими соседями, в тот момент, когда США расторгают двусторонние договоры о контроле над вооружениями, а Китай демонстрирует свои экономические аппетиты. Президенту Владимиру Путину предстоит принять решение.

Франция, которая будет председательствовать в Совете Европы с середины мая до середины ноября, должна помочь России, предложив некий формат, благодаря которому следующий генеральный секретарь будет избран всеми членами Парламентской ассамблеи Совета. После избрания его первой задачей должно стать разрешение спора между Россией и ПАСЕ. Таким образом, СЕ повысит свой авторитет как общеевропейская организация. А Россия, продемонстрировав гибкость, подтвердит свое доверие предложениям по размышлениям о безопасности в Европе. Наконец, российские граждане не будут чувствовать себя покинутыми Европой и смогут продолжать пользоваться защитой от нарушений прав человека и общественных свобод.

Президент Эммануэль Макрон в своем выступлении на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге 24 мая 2018 года подчеркнул, что Россия находится в Европе и что он намерен содействовать обеспечению ее укрепления на европейском континенте. Вот назревшая проблема для главы государства, решение которой станет реальным выполнением обязательства, взятого годом ранее!