Франция призвала сохранить членство России в Совете Европы

"Обязательства, взятые сторонами (РФ и Украиной) по выполнению минских соглашений, должны соблюдаться. Они не связаны с ситуацией в Совете Европы", — сообщили в МИД Франции.

Там отметили, что ранее "президент Республики (Эммануэль Макрон) напомнил о важности нахождения решения, которое позволит сохранить РФ в Совете Европы со всеми правами и обязательствами".

"Франция призывает все государства-члены поддержать усилия финского председательства в этом направлении", — заключили в ведомстве.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что снятие санкций с РФ в Совете Европы нивелирует минские соглашения по Донбассу.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.