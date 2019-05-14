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Франция призвала сохранить членство России в Совете Европы 

Р-Спорт + ещё 11 14 мая 2019
Фото: Council of Europe / Candice Imbert
Членство России в Совете Европы не связано с выполнением обязательств, взятых в рамках минских соглашений, заявили во вторник во французском внешнеполитическом ведомстве.
"Обязательства, взятые сторонами (РФ и Украиной) по выполнению минских соглашений, должны соблюдаться. Они не связаны с ситуацией в Совете Европы", — сообщили в МИД Франции.
Там отметили, что ранее "президент Республики (Эммануэль Макрон) напомнил о важности нахождения решения, которое позволит сохранить РФ в Совете Европы со всеми правами и обязательствами".
"Франция призывает все государства-члены поддержать усилия финского председательства в этом направлении", — заключили в ведомстве.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что снятие санкций с РФ в Совете Европы нивелирует минские соглашения по Донбассу.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Комментарии4
Европа , В мире , Политика , Павел Климкин , МИД , Совет Европы , Франция
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