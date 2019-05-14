Юнкер призвал положить конец конфликтам на востоке Европы 

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступавший на открытии конференции "Восточного партнерства", призвал положить конец конфликтам на востоке Европы.
В Брюсселе проходят мероприятия, приуроченные к 10-летию программы "Восточное партнерство"
"Необходимо, что мы смогли положить конец двусторонним конфликтам, которые существуют между различными странами Восточной Европы. Нужно, чтобы конфликты, заморожены они или нет, завершились, нужен мир в ближнем соседстве Европы", — заявил Юнкер в присутствии президента Украины Петра Порошенко.
"Восточное партнерство" является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Евросоюзом шести восточных соседей — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи. При этом участие в программе не предполагает перспективы членства в ЕС.