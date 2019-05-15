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Британский парламент проголосует по следке о Brexit в начале июня 

Российская Газета + ещё 9 15 мая 2019
Фото: Российская Газета
Стало известно, чем завершились переговоры британского премьера Терезы Мэй и лидера оппозиции Джереми Корбина, состоявшиеся накануне. Как передает The Guardian, Мэй заявила том о том, что соглашение с ЕС об условиях Brexit будет вынесено на голосование Палаты общин в начале июня — «вне зависимости от того, удастся ли заручиться поддержкой лейбористов или нет». Сам Корбин выразил сомнение, что Мэй удастся добиться межпартийного согласия. Тем более что против выступает и ряд консерваторов.
На условиях анонимности источник на Дауининг-cтрит, 10 подтвердил, что кабинет намерен добиться рассмотрения сделки в нижней палате на неделе, начинающейся с 3 июня. Это необходимо для того, чтобы Британия вышла, наконец, из Евросоюза до того, как парламентарии уйдут на летние каникулы. Обычно они начинаются с середины июля, но конкретная дата пока не объявлена. Между тем, ранее на саммите ЕС было принято постановление, что британцам все же придется участвовать в выборах в Европарламент, если к 22 мая королевство так и не ратифицирует соглашение о выходе.
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Европа , Brexit , Тереза Мэй , Джереми Корбин , Парламент Великобритании , ЕС , Лейбористская партия , Европарламент
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