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ЕС продолжит поддерживать СВПД всеми средствами, заявила Могерини 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Р-Спорт
ЕС продолжит поддерживать иранскую сделку по атому всеми имеющимися средства "столько, сколько сможет", во избежание эскалации в регионе необходимо продолжать диалог по СВПД, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
"Мы продолжаем поддерживать соглашение с Ираном, его полное выполнение. На полях министерских переговоров в понедельник в Брюсселе пройдет встреча ЕС и "евротройки", чтобы посмотреть, как мы можем продолжать поддерживать сделку, которая остается ключевым столпом нашей безопасности", — заявила она журналистам.
По ее словам, ЕС "продолжит поддерживать договор столько, сколько сможет, всеми имеющимися у него инструментами и политической волей". "И Вашингтоне, и в Тегеране это хорошо знают", — добавила она.
При этом она добавила, что с Ираном "есть серьезные разногласия по региональным событиям, но диалог — это лучший способ их преодолеть и избежать эскалации в регионе".
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Европа , Ближний Восток , В мире , Федерика Могерини , ЕС
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