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Могерини заявила, что ЕС выступает против военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Политический кризис в Венесуэле должен решаться путем мирного диалога, а не военного вмешательства. Об этом в понедельник заявила представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини на заседании международной контактной группы по Венесуэле в Коста-Рике.
"Наш приоритет сейчас — избежать эскалации насилия и сохранить пространство для того, чтобы был запущен политический процесс, — приводит ее слова газета El Universal. — Международное сообщество имеет обязанность и несет ответственность за поиск решения без вмешательства, без какой-либо формы военного вторжения, а за счет создания условий для запуска политического процесса".
Международная контактная группа по Венесуэле была создана в начале этого года по инициативе ЕС. В ее работе приняли участие представители Евросоюза и восьми стран сообщества: Великобритании, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Португалии, Франции и Швеции, а также четырех стран Латинской Америки — Боливии, Коста-Рики, Уругвая и Эквадора. 7 февраля в Монтевидео прошло первое министерское заседание группы.
На прошлой неделе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в интервью американской газете The Washington Post признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу из-за недостаточной поддержки со стороны венесуэльских военных и не исключил того, что согласился бы на предложение со стороны США о начале иностранной военной интервенции в Венесуэлу, если бы оно поступило.
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Комментарии1
Европа , В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Федерика Могерини , ЕС , Washington Post , Венесуэла , Коста-Рика
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