Могерини заявила, что ЕС выступает против военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле

Политический кризис в Венесуэле должен решаться путем мирного диалога, а не военного вмешательства. Об этом в понедельник заявила представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини на заседании международной контактной группы по Венесуэле в Коста-Рике

"Наш приоритет сейчас — избежать эскалации насилия и сохранить пространство для того, чтобы был запущен политический процесс, — приводит ее слова газета El Universal. — Международное сообщество имеет обязанность и несет ответственность за поиск решения без вмешательства, без какой-либо формы военного вторжения, а за счет создания условий для запуска политического процесса".

Международная контактная группа по Венесуэле была создана в начале этого года по инициативе ЕС. В ее работе приняли участие представители Евросоюза и восьми стран сообщества: Великобритании, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Португалии, Франции и Швеции, а также четырех стран Латинской Америки — Боливии, Коста-Рики, Уругвая и Эквадора. 7 февраля в Монтевидео прошло первое министерское заседание группы.