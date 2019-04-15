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Мэй: Британия продолжит готовиться к «жесткому» Brexit 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон продолжит готовиться к возможному выходу страны из состава Евросоюза без заключения соглашения с ЕС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ее официального представителя.
Также пресс-секретарь Мэй заявил, что британский премьер не рассматривает досрочные парламентские выборы в качестве способа выйти из тупика по вопросу о Brexit в парламенте.
11 апреля лидеры стран Евросоюза договорились о переносе даты выхода Великобритании из состава ЕС до 31 октября 2019 года.
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Европа , В мире , Тереза Мэй , ЕС , Великобритания
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