Мэй: Британия продолжит готовиться к «жесткому» Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон продолжит готовиться к возможному выходу страны из состава Евросоюза без заключения соглашения с ЕС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ее официального представителя.

Также пресс-секретарь Мэй заявил, что британский премьер не рассматривает досрочные парламентские выборы в качестве способа выйти из тупика по вопросу о Brexit в парламенте.

11 апреля лидеры стран Евросоюза договорились о переносе даты выхода Великобритании из состава ЕС до 31 октября 2019 года.