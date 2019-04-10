Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Европе напряглись из-за судна с голодными мигрантами 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Страны Европы отказывают судну со спасенными в Средиземном море мигрантами пристать к берегу, несмотря на подходящие к концу запасы еды и воды. Об этом пишет The Independent.
Частное судно Alan Kurdi еще на прошлой неделе подобрало с резиновой шлюпки группу мигрантов из Ливии. В общей сложности экипаж спас 64 человека, в том числе 20 женщин, пять детей и одного новорожденного. Сейчас на борту подходят к концу запасы продовольствия и воды, однако ближайшие страны — Италия и Мальта — отказываются открывать порты.
Как отмечается, судно принадлежит немецкой неправительственной организации Sea-Eye. Оно уже шесть дней находится в море, пока европейские страны спорят, кто его должен принять. В частности, заместитель премьер-министра и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что Alan Kurdi должно отправляться в Германию, раз «ходит под немецким флагом, принадлежит немецкой компании, имеет владельца из Германии и капитана из Гамбурга».
В организации Sea-Eye отметили, что ситуация явно показывает, как «политические распри по поводу приема спасенных затмевают права человека».
Это уже не первое судно, которое долгое время не может пристать к берегу из-за мигрантов на борту. Так, летом 2018-го большое внимание привлекло судно Aquarius. На нем находились 629 просителей убежища, среди них 120 несовершеннолетних, однако Сальвини запретил порту Сицилии принимать его. В итоге Испания открыла для беженцев порт в Валенсии.
В июне 2018 года итальянское правительство запретило спасательным кораблям помогать лодкам с беженцами в Средиземном море, даже если они посылают сигналы бедствия.
Миграционный кризис в Европе разразился в 2015 году. По данным Международной организации по миграции (IOM), в 2017 году Италия приняла самое большое количество беженцев, прибывших морским путем, — более 119 тысяч человек.
Последние новости
Вашингтон увидел разницу между признанием Голанских высот и Крыма В России впервые признали дискриминацию трансгендера Вступление в силу закона об устойчивом интернете решили отложить
Комментарии2
Европа , Видео , В мире , МВД , The Independent , Италия , Ливия , Мальта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова оценила плакаты Порошенко с Путиным129
Россию сочли небоеспособной против США в Арктике165
Раскрыта причина отказа Вашингтона признавать Крым223
Держать и не пускать: как заставить россиян не уезжать24
«Бандит»: Путин отреагировал на ошибку переводчика60
Видео
«Гвалт устроили»: Лукашенко опроверг дружбу с Порошенко
В мире Статьи
Польша против: дипломаты ответили на героизацию Бандеры
В мире Статьи
Полный игнор: Меркель не встретила Мэй
Европа В мире
Пока вы не уснули: колкая шутка Путина, что творится с Норкиным
В мире
Демарш? Пугачева проигнорировала концерт в свою честь
Шоу-бизнес Статьи
«Это ложь»: Скабеева обезумела после обвинений Киева
Украина В мире
Украина пригрозила Скабеевой
Украина В мире
«Довели»: Украинцев обвинили в болезни Норкина
Общество
Путин о визите в США: «Старушка-мама будет рада»
Политика
«Пьем уже три дня»: как врач-шатун кошмарил пациентов
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение