Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт прокомментировал ситуацию с брекситом 

RT на русском 17 часов назад
Фото: Reuters
Генеральный директор Europe Insight Андрей Куликов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с брекситом.
«Что касается настроений в британском обществе, то они различны, как и в континентальной Европе. Да что тут говорить — даже в Консервативной партии есть силы, которые постоянно говорят о последствиях брексита», — заявил он.
По его словам, в результате в британском политическом истеблишменте идёт активная дискуссия, где люди с определённой позицией по брекситу пытаются убедить соратников и противников в её правильности.
Как считает Куликов, текущий обмен мнениями только подтверждает, что этот вопрос грозит тяжёлыми последствиями для обеих сторон.
Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Тереза Мэй намерена убедить канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона поддержать её предложение об отсрочке брексита до 30 июня.
Глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы британского премьера остаться у власти.
RT на русском: последние новости
Британские депутаты поддержали отсрочку брексита до 30 июня Могут ли страны ЕС столкнуться с новым миграционным кризисом «Жёлтые жилеты» развернули плакат с благодарностью RT
Комментарии
Европа , В мире , Тереза Мэй , Ангела Меркель , Андрей Куликов , РАН , Консервативная партия , ФБА "Экономика сегодня"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова оценила плакаты Порошенко с Путиным138
Россию сочли небоеспособной против США в Арктике169
Раскрыта причина отказа Вашингтона признавать Крым226
Держать и не пускать: как заставить россиян не уезжать35
Штаб Порошенко объяснил билборды с Путиным
Видео
«Гвалт устроили»: Лукашенко опроверг дружбу с Порошенко
В мире Статьи
Польша против: дипломаты ответили на героизацию Бандеры
В мире Статьи
Полный игнор: Меркель не встретила Мэй
Европа В мире
Пока вы не уснули: колкая шутка Путина, что творится с Норкиным
В мире
Демарш? Пугачева проигнорировала концерт в свою честь
Шоу-бизнес Статьи
«Это ложь»: Скабеева обезумела после обвинений Киева
Украина В мире
Украина пригрозила Скабеевой
Украина В мире
«Довели»: Украинцев обвинили в болезни Норкина
Общество
Путин о визите в США: «Старушка-мама будет рада»
Политика
«Пьем уже три дня»: как врач-шатун кошмарил пациентов
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение