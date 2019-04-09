Эксперт прокомментировал ситуацию с брекситом 

Генеральный директор Europe Insight Андрей Куликов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с брекситом.
«Что касается настроений в британском обществе, то они различны, как и в континентальной Европе. Да что тут говорить — даже в Консервативной партии есть силы, которые постоянно говорят о последствиях брексита», — заявил он.
По его словам, в результате в британском политическом истеблишменте идёт активная дискуссия, где люди с определённой позицией по брекситу пытаются убедить соратников и противников в её правильности.
Как считает Куликов, текущий обмен мнениями только подтверждает, что этот вопрос грозит тяжёлыми последствиями для обеих сторон.
Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Тереза Мэй намерена убедить канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона поддержать её предложение об отсрочке брексита до 30 июня.
Глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы британского премьера остаться у власти.