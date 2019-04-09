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Мэй и Меркель обсудили отсрочку брексита 

RT на русском + ещё 13 15 часов назад
Фото: Reuters
Британский премьер-министр Тереза Мэй обсудила с канцлером ФРГ Ангелой Меркель вопрос об отсрочке брексита. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Великобритании.
«В преддверии завтрашнего заседания Совета ЕС лидеры обсудили просьбу Великобритании о продлении срока действия статьи 50 до 30 июня с возможностью переноса его на более ранний срок, если сделка будет ратифицирована ранее», — сообщается в тексте.
Отмечается, что Мэй рассказала о шагах, которые предпринимает правительство для успешного завершения процесса брексита, и сообщила Меркель о продолжающихся дискуссиях с оппозицией.
«Лидеры согласились с важностью обеспечения упорядоченного выхода Великобритании из Европейского Союза», — говорится в сообщении.
Стороны также обсудили текущую ситуацию в Йемене и Ливии.
Ранее сообщалось, что Мэй намерена убедить Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона поддержать её предложение об отсрочке брексита до 30 июня.
Эксперт Андрей Куликов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с брекситом.
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Комментарии
Европа , В мире , Ангела Меркель , Тереза Мэй , Андрей Куликов , ЕС , Совет Европы , ФБА "Экономика сегодня" , Германия , Великобритания
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