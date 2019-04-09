Мэй и Меркель обсудили отсрочку брексита

«В преддверии завтрашнего заседания Совета ЕС лидеры обсудили просьбу Великобритании о продлении срока действия статьи 50 до 30 июня с возможностью переноса его на более ранний срок, если сделка будет ратифицирована ранее», — сообщается в тексте.

Отмечается, что Мэй рассказала о шагах, которые предпринимает правительство для успешного завершения процесса брексита, и сообщила Меркель о продолжающихся дискуссиях с оппозицией.

«Лидеры согласились с важностью обеспечения упорядоченного выхода Великобритании из Европейского Союза», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили текущую ситуацию в Йемене и Ливии.

Ранее сообщалось, что Мэй намерена убедить Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона поддержать её предложение об отсрочке брексита до 30 июня.