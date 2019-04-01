Меркель обратилась к Порошенко после выборов

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила действующего президента Украины Петра Порошенко с выходом во второй тур выборов, пишет РИА «Новости».
Как сообщила пресс-служба украинского президента, лидеры двух стран провели телефонный разговор по инициативе немецкой стороны.
«Ангела Меркель поздравила Петра Порошенко с выходом во второй тур президентской кампании. Была отмечена честность и состязательность избирательного процесса на Украине», — говорится в сообщении пресс-службы.
Сообщается также, что Порошенко и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе, обменялись мнениями относительно «нормандского формата» переговоров и дальнейших шагов для активизации мирного процесса в регионе.
Выборы президента Украины прошли 31 марта. По результатам предварительного подсчета голосов, никто из кандидатов не преодолел барьер в 50% голосов, необходимый для победы в первом туре. Второй тур голосования состоится 21 апреля. Во второй тур, согласно результатам обработки 90% бюллетеней, выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.