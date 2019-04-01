Меркель обратилась к Порошенко после выборов

Меркель поздравила Порошенко с результатами первого тура выборов на Украине

Как сообщила пресс-служба украинского президента, лидеры двух стран провели телефонный разговор по инициативе немецкой стороны.

«Ангела Меркель поздравила Петра Порошенко с выходом во второй тур президентской кампании. Была отмечена честность и состязательность избирательного процесса на Украине», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается также, что Порошенко и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе, обменялись мнениями относительно «нормандского формата» переговоров и дальнейших шагов для активизации мирного процесса в регионе.