Меркель обратилась к Порошенко после выборов

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Меркель поздравила Порошенко с результатами первого тура выборов на Украине 

Рамблер 57 минут назад
Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила действующего президента Украины Петра Порошенко с выходом во второй тур выборов, пишет РИА «Новости».
Как сообщила пресс-служба украинского президента, лидеры двух стран провели телефонный разговор по инициативе немецкой стороны.
«Ангела Меркель поздравила Петра Порошенко с выходом во второй тур президентской кампании. Была отмечена честность и состязательность избирательного процесса на Украине», — говорится в сообщении пресс-службы.
Сообщается также, что Порошенко и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе, обменялись мнениями относительно «нормандского формата» переговоров и дальнейших шагов для активизации мирного процесса в регионе.
Выборы президента Украины прошли 31 марта. По результатам предварительного подсчета голосов, никто из кандидатов не преодолел барьер в 50% голосов, необходимый для победы в первом туре. Второй тур голосования состоится 21 апреля. Во второй тур, согласно результатам обработки 90% бюллетеней, выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
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Европа , Видео , В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , РИА Новости , Германия
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