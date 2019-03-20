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Суд в Гааге приговорил Караджича к пожизненному заключению 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге приговорила к пожизненному заключению бывшего президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радована Караджича за военные преступления 1992-1995 годов.
«Апелляционная палата приговаривает Радована Караджича к пожизненному тюремному заключению», — приводит РИА Новости слова судьи Ван Пруссе Йонсена.
Окончательный вердикт, обжалованию не подлежит.
Караджич ранее был признан виновным в геноциде и преступлениях против человечности и был в 2016 году приговорён к 40 годам тюрьмы, но решил обжаловать приговор.
Обвинение потребовало на слушаниях в апреле 2018 года пожизненного заключения для Караджича.
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Европа , В мире , РИА Новости , Босния и Герцеговина , Гаага
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