Heise (Германия): Польша открывает двери для военной политики Трампа?

Heise (Германия) . В качестве примера он приводит настойчивую инициативу Польша выслуживается перед Трампом , стремясь выглядеть самым верным союзником США , заявляет Флориан Рётцер в. В качестве примера он приводит настойчивую инициативу Варшавы по размещению в Польше постоянной американской военной базы и готовность потратить на нее миллиарды. Создав такую базу, НАТО нарушит договоренность с Россией , но поляков это не волнует.

Недавно информационное агентство «Блумберг Ньюс» ( Bloomberg News ) сообщило о планах Белого дома в будущем ввести плату за размещение или присутствие американских военных за границей. В окружении Дональда Трампа исходят из того, что военная защита — это услуга, предоставляемая американским государством, и её следует рефинансировать, возлагая расходы за размещение вооруженных сил на государства, «охраняемые» армией США, да еще сверху добавив 50%. В расчете предусмотрено, что покладистым государствам США пойдут навстречу в финансовых вопросах. Трамп представил рекордный бюджет для Пентагона на 2020 год в размере 750 миллиардов долларов.

Первая попытка внедрить новую стратегию была проведена в Южной Корее . В этой стране Пентагон уже давно получает деньги за то, что предотвращает возможное нападение Северной Кореи , разместив там свои войска и стратегическое оружие. Несмотря на то, что в последнее время Трамп заигрывает с Ким Чен Ыном , он решил сразу удвоить ежегодный взнос Южной Кореи, составлявший до сих пор 800 миллионов долларов. Однако правительство Южной Кореи, также проводящее курс на примирение с Северной Кореей, заупрямилось, и в итоге стороны договорились о скорее символическом повышении. Оно символично еще и потому, что теперь Пентагон будет получать почти миллиард вон.

В Польше, вероятно, еще в прошлом году поняли, что у Трампа, считающего себя дельцом, многое, если не все, можно получить только за деньги. После возникновения конфликта на Украине Польша наряду с прибалтийскими государствами и Румынией стала одной из важных стран, в которых НАТО своим «Острием копья», то есть ротируемыми частями быстрого реагирования, предотвращает «российскую угрозу». Но Польша считает, что недостаточно защищена НАТО и хочет иметь в стране постоянную американскую военную базу.

За этим стремлением скрываются попытки Польши установить более тесные отношения с США, хотя это и происходит в ущерб ЕС . Польша была одним из тех государств, которые в ходе основанной на фальшивых «доказательствах» подготовки к противоречащей международному праву войне против Ирака образовали ось «Новая Европа». Вопреки «Старой Европе» они присоединились к «Коалиции согласных» и отправились воевать. Польша не гнушалась и тем, что помогала ЦРУ при похищении людей, подозреваемых в терроризме, и при организации тайной тюрьмы, в которой узники подвергались так называемым усиленным методам допроса, то есть пыткам. Польша также немедленно согласилась с размещением на своей территории базы для американской противоракетной обороны, хотя и отлично понимала, что этим она усугубляет конфликт с Россией.

Форт Трамп

В мае 2018 года польское министерство обороны , которое не устает подчеркивать, что выполнило требование НАТО о выделении на военные нужды 2% ВВП и собирается поднять эти расходы даже до 2,5%, отправило американскому правительству подобострастное письмо с просьбой разместить в стране постоянную американскую военную базу и выразило готовность платить за это ежегодно 1,5-2 миллиарда долларов. В письме министерство предложило два места для размещения базы к западу от Варшавы и выразило желание иметь танковую дивизию. Тщеславному американскому президенту даже предложили назвать базу «Форт Трамп».

В письмо сказано, что эта мера позволит Америке обрести необходимую «стратегическую гибкость» для отражения российской опасности, обеспечения общих с союзниками «американских интересов» и «защиты западных ценностей, свободы и демократии». Это говорится, несмотря на то, что само польское правительство все активнее подрывает основы правового государства. Кроме того, бросается в глаза формулировка, где речь идет не об общих интересах, а только лишь об американских интересах, разделяемых другими. Польское министерство считает также, что Польша имеет важное стратегическое значение и для сдерживания китайских интересов и всегда была верным союзником, и поэтому понимает, что расходы нужно будет поделить.

То, что постоянная военная база будет нарушать положения Основополагающего акта о взаимоотношениях России и НАТО, в письме даже не упоминается, хотя НАТО именно по этой причине, создавая свое «Острие копья», предусмотрела лишь ограниченные по численности, постоянно сменяемые военные части:

«НАТО подтверждает, что в нынешних и обозримых условиях безопасности альянс будет осуществлять свою коллективную оборону и другие задачи через обеспечение необходимых совместимости, интеграции и потенциала усиления, а не путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил».

«Нарушать» — это, конечно, слишком сильное слово, ведь Акт — это лишь заявление о намерениях, а намерения могут и меняться, тем более что к моменту подписания Акта о взаимоотношениях России и НАТО Польша еще не была в альянсе, но возможность расширения НАТО на Восток уже подразумевалась в Акте. Однако размещение баз системы противоракетной обороны, войск «Острия копья» или дополнительной американской танковой бригады (2017 г.) — это же провокации в отношении России, которая будет на них реагировать, также как и на выход США из соглашения ДРСМД. НАТО среагирует на это воплем и будет говорить о растущей агрессивности России, в отношении которой требуется дальнейшее устрашение и так далее.

Два миллиарда — это «очень щедро»

Правда, Кэтрин Уилбергер (Kathryn Wheelbarger), госсекретарь министерства обороны по проблемам международной безопасности, недавно заявила, что они еще не говорили с европейскими партнерами о трамповском принципе «расходы плюс 50». Теперь же в комитете по вооруженным силам Палаты представителей она сказала, что польское предложение «весьма достойное», что «два миллиарда» — это очень щедро и что они сейчас занимаются проработкой технических деталей. Но это еще продлится какое-то время. Таким образом, с точки зрения Вашингтона, Польша может открыть двери для принципа «расходы плюс 50».

Генерал Кёртис Скапарротти (Curtis Scaparrotti), верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе, выступающий за увеличение численности американских войск в Европе, а также за рост расходов Вашингтона на усиление трансатлантического альянса, относится к созданию постоянной базы хотя и позитивно, но с определенной долей осторожности. С его точки зрения, для Польши был бы лучше некий смешанный вариант. Хотя он и вполне доволен практикуемой сейчас ротацией больших воинских соединений, но иметь «постоянную базу» в качестве главной штаб-квартиры было бы удобно. Но то, что поляки выложат два миллиарда, — это, мол, сомнительно.

Но как бы то ни было, Польша в прошлом году сделала Трампу подарок, заключив соглашение о покупке противоракетных комплексов «Патриот» на сумму в 4,75 миллиарда долларов. Кроме того, в начале этого года была достигнута договоренность о покупке 20 американских мобильных реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS за 414 миллионов долларов.

Последняя новость: исполняющий обязанности министра обороны Пэт Шэнахэн (Pat Shanahan) заявил, выступая перед комитетом по вооруженным силам, что правительство не намеревается вынуждать союзников платить за военные базы по принципу «расходы плюс 50»:

«Мы не собираемся делать бизнес, но и не хотим заниматься благотворительностью. Важно, чтобы люди честно платили свою долю».

Насколько большой она должна быть, он, конечно, не сказал.