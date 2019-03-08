Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крымчане поблагодарили Меркель за отказ направить корабли в Черное море 

Национальная Служба Новостей + ещё 39 1 час назад
Юрий Гемпель, председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям, от имени жителей Крыма поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель, которая отказалась от инициативы США направить немецкие корабли к берегам российского полуострова.
Напомним, агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что предложение США было озвучено Ангеле Меркель в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Вице-президент США Майк Пенс 16 февраля призвал Меркель отправить военные корабли в Керченский пролив. Однако, канцлер отказалась, мотивировав ответ неуверенной позицией украинского президента Петра Порошенко.
Ранее экс-советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН заявил, что на Украине ведется подготовка военного конфликта с Россией.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Конгресс США запретил Белому дому признавать Крым российским В Совфеде оценили выпад Климкина о Крыме как «худшей версии» России Собчак и Виторган сделали официальные заявления о разводе
Европа , Видео , В мире , Политика , Украина , Леонид Кучма , Петр Порошенко , Майк Пенс , Ангела Меркель , Bloomberg , Германия , Республика Крым , США
Читайте также
Видео
Петро остается? Шахназаров вступился за Порошенко
Украина В мире
НАТО готовит «ракетный ответ» России
Оружие Армия
Крым обратился к Меркель с заявлением
Европа В мире
Киев готовится к признанию Крыма
Украина В мире
В московском метро произошло ЧП
Происшествия
Россия уведомила о приостановке ДРСМД
Политика
Всё готово: Россия и Турция озвучали решение по Сирии
Ближний Восток Армия
Лазарев сделал заявление о песне на «Евровидение»
Шоу-бизнес
«Неуместная провокация» Меркель оттолкнула США
В мире Европа
Бузова взорвала Сеть снимком с «возлюбленным»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение