На Сардинии проходят областные выборы

В итальянской автономной области Сардиния в воскресенье проводятся областные выборы. На избирательные участки, открывшиеся в 6 часов 30 минут, приглашаются более 1,4 млн проживающих на одноимённом острове граждан. Им предстоит избрать президента области, а также депутатов областного совета.

На пост главы областной администрации претендуют 7 человек: Франческо Десогус («Движение 5 звёзд»), Виндиче Лечис («Левые Сардинии» при поддержку «Свободных и правых», Партии коммунистического возрождения, Итальянской коммунистической партии), Паоло Манинкедда («Партия сардов»), Андрея Мурджа («Самопределение»), Мауро Пили («Свободные сарды») Кристиан Солинас (правоцентристская коалиция — «Лига», «Вперёд, Италия», «Братья Италии», «Союз центра») и Массимо Дзедда (левоцентристская коалиция с участием Демократической партии ).

Избирательной системой Сардинии не предусмотрено проведение второго тура голосования: победителем будет объявлен тот, кто сумеет набрать даже относительное большинство голосов.

Как сообщает ANSA, на 60 мест в областном совете претендуют 1440 человек, представленные в 24 избирательных списках. Избирательный порог для коалиций составляет 10 процентов, для отдельных списков — 5 процентов.

Избирательные участки закроются в 22 часа. Подсчёт голосов начнётся в понедельник в 7 часов утра.

Выборы на Сардинии, пишет Corriere della Sera , проходят в напряженной обстановке и на «неопределённости их результатов» может сказаться «злость пастухов, задушенных низкими (закупочными) ценами на молоко». Газета предвидит «протестное неучастие» жителей в голосовании и предупреждает о возможности новых выступлений фермеров, «после того, как вчера прокуратура Нуоро начало следствие против 10 пастухов, блокировавших дороги».

Телеканал RaiNews24 сообщает о совершённом сегодня утром вооружённом нападении на водителя молоковоза, которого заставили вылить содержимое цистерны на дорогу.