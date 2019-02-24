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На Сардинии проходят областные выборы 

Парламентская газета + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В итальянской автономной области Сардиния в воскресенье проводятся областные выборы. На избирательные участки, открывшиеся в 6 часов 30 минут, приглашаются более 1,4 млн проживающих на одноимённом острове граждан. Им предстоит избрать президента области, а также депутатов областного совета.
На пост главы областной администрации претендуют 7 человек: Франческо Десогус («Движение 5 звёзд»), Виндиче Лечис («Левые Сардинии» при поддержку «Свободных и правых», Партии коммунистического возрождения, Итальянской коммунистической партии), Паоло Манинкедда («Партия сардов»), Андрея Мурджа («Самопределение»), Мауро Пили («Свободные сарды») Кристиан Солинас (правоцентристская коалиция — «Лига», «Вперёд, Италия», «Братья Италии», «Союз центра») и Массимо Дзедда (левоцентристская коалиция с участием Демократической партии).
Избирательной системой Сардинии не предусмотрено проведение второго тура голосования: победителем будет объявлен тот, кто сумеет набрать даже относительное большинство голосов.
Как сообщает ANSA, на 60 мест в областном совете претендуют 1440 человек, представленные в 24 избирательных списках. Избирательный порог для коалиций составляет 10 процентов, для отдельных списков — 5 процентов.
Избирательные участки закроются в 22 часа. Подсчёт голосов начнётся в понедельник в 7 часов утра.
Выборы на Сардинии, пишет Corriere della Sera, проходят в напряженной обстановке и на «неопределённости их результатов» может сказаться «злость пастухов, задушенных низкими (закупочными) ценами на молоко». Газета предвидит «протестное неучастие» жителей в голосовании и предупреждает о возможности новых выступлений фермеров, «после того, как вчера прокуратура Нуоро начало следствие против 10 пастухов, блокировавших дороги».
Телеканал RaiNews24 сообщает о совершённом сегодня утром вооружённом нападении на водителя молоковоза, которого заставили вылить содержимое цистерны на дорогу.
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Европа , В мире , Демократическая партия США , Генпрокуратура РФ , Сorriere della sera , Сардиния
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