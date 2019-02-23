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Макрон призвал ЕС стать независимым от России 

Вести.Ru + ещё 2 2 часа назад
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об угрозе сельскому хозяйству Европы. Макрон видит опасность в зависимости Евросоюза "от других держав", включая Россию, пишет ТАСС.
В своей речи на 56-м Международном сельскохозяйственном салоне французский лидер призвал изменить общеевропейскую сельскохозяйственную политику.
Макрон убежден, что европейскому продовольственному суверенитету угрожает зависимость от фосфатных удобрений из России, а также резкий рост производства пшеницы в РФ в последние годы.
Ожидается, что выставку в центре Порт-де-Версаль осмотрят сотни тысяч человек.
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Европа , Видео , В мире , ЕС , ИТАР-ТАСС , Франция
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