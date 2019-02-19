Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и британский премьер-министр Тереза Мэй проведут переговоры по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза в Брюсселе 20 февраля.
Об этом сообщил официальный представитель исполнительной коллегии Евросоюза Маргаритис Схинас.
«Господин Юнкер встретится завтра с премьер-министром в 18:30 (20:30 мск)», — приводит его слова РИА Новости.
Схинас добавил, что также 20 февраля главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье проинформирует членов ЕК о ситуации с брекситом.
Предыдущая встреча Мэй и Юнкера прошла 7 февраля.