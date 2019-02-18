Могерини назвала сроки принятия новых антироссийских санкций из-за Керчи

В Брюсселе прошло заседание Совета ЕС по иностранным делам, на котором обсуждается введение новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе. Украинские политики поспешили сообщить, что «азовский пакет» санкций уже был одобрен. Другие подробности станут известны в течение нескольких дней, после завершения технического процесса по оформлению новых санкций, которые в этот раз, как ожидается, будут носить «мягкий» характер.

«Азовский пакет» санкций против РФ был принят Советом министров иностранных дел стран-членов ЕС, заявил замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев.

«Как раз наше участие в конференции (имеется в виду Мюнхенская конференция по безопасности, — «Газета.Ru») совпало с тем, что ЕС готовился к заседанию Совета министров ЕС, которая сегодня состоялась, и я хотел бы сказать, что наконец ЕС после определенной паузы принял важное решение относительно пакета санкций, так называемый «азовский» пакет», — передает его слова «Интерфакс-Украина».

Впрочем, это вряд ли стало неожиданностью. Европейские политики говорят о неизбежном введении этих санкций уже несколько дней. Так, на полях сегодняшнего заседания глава МИД Дании Андерс Самуэльсен сообщил, что технический процесс по оформлению новых ограничительных мер будет завершен через несколько дней. Хотя других деталей датский дипломат не привел, он добавил, что у ЕС «есть договоренность о том, чтобы двигаться дальше относительно действий и санкций в отношении России».

Еще до заседания Совета глава европейской дипломатии Федерика Могерини подчеркнула, что ограничительные меры вводятся с целью давления. В то же время она отметила, что Европа изменит свое решение, как только Москва предпримет для этого необходимые шаги.

«Я всегда говорила, с самого начала, что цель наших санкций не в том, чтобы они оставались вечно, а в том, чтобы оказать давление для выхода из ситуации. Однажды они будут сняты, но пока мы не видим позитивных шагов», — сказала Могерини.

Причиной для введения новых санкций стал инцидент в Керченском проливе. «В течение следующих нескольких недель будет единогласное решение ЕС по новым санкциям за события в Керченском проливе, — сообщила Могерини. — Опять же, мы желаем увидеть только позитивное развитие ситуации, и мы всегда будем готовы пересмотреть это. Но в настоящий момент мы видим, скорее, только противоположные и более негативные события».

17 февраля глава МИД Австрии Карин Кнайсль также заявила о новых ограничительных мерах в отношении РФ. Сама министр, кстати, летом пригласила Владимира Путина на свою свадьбу, тем самым подкинув журналистам повод для обсуждения и домыслов.

«Решение [о введении новых санкций] уже принято на соответствующем уровне», — заявила она. Позже она уточнила, что

новые санкции ЕС против России будут «мягкими» и будут действовать в отношении конкретных лиц.

«Речь идет о «мягких санкциях», то есть это санкции, которые теперь не касаются таких сфер, как энергетика, товарооборот и так далее, а направлены на конкретных лиц (в частности, осложнение процедуры получения визы или отказ в ее выдаче, — «Газета.Ru»)», — сказала Кнайсль.

О поддержке санкций против России во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявила и канцлер Германии Ангела Меркель.

Впрочем, все три политика в своих заявлениях сделали оговорку, которая все же смягчает риторику Европы. Меркель, например, отметила, что ЕС с геостратегической точки зрения не хочет «обрывать» отношения с Россией. Канцлер считает, что страны Европы должны выстраивать в соответствии с подписанным в 1997 году Основополагающим актом Россия — НАТО, в котором описываются общие принципы двухстороннего сотрудничества и европейской безопасности.

Она также уточнила, что санкции должны быть согласованы с Украиной, поскольку новые ограничительные меры вводятся из-за инцидента в Керченском проливе. Киев же решительно настроен на этот счет.

Украинский лидер Петр Поршенко после своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что глава МИД Украины Павел Климкин проведет ряд встреч на международном уровне, чтобы обсудить 124-страничный проект санкций.

«Я не сомневаюсь, что в ближайшее время, в начале следующей недели в Брюсселе санкции после координаций усилий с Украиной точно будут приняты», — сказал Порошенко.

Информацию о скором введении европейских санкций на прошлой неделе сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к европейским чиновникам в Брюсселе. В материале сообщалось, что из-за конфликта в Керченском проливе ЕС введет индивидуальные санкции в отношении 8 россиян.

Правда, имена тех, кто может попасть в санкционный список, неизвестны. Однако предполагается, что эти люди были как-то причастны к задержанию и аресту украинских моряков.

Недавно издания Sky News и Financial Times сообщали о возможном обсуждении новых санкций на встрече министров 18 февраля. В материалах также говорилось, что по этой теме ЕС взаимодействует с Вашингтоном. FT со ссылкой на источники сообщал, что ограничительные меры могут быть введены как против физических, так и против юридических лиц.

Однако по информации Bloomberg, юридические лица под санкции не попадут, что, впрочем, косвенно подтвердила и глава австрийского МИДа.