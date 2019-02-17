На фестивале смурфиков побили рекорд Гиннесса

2762 смурфика приняли участие в фестивале в Германии. Любители мультсериала про синих человечков собрались в Лаухрингене, облачившись в образы своих любимых персонажей. На историях о веселых существах, придуманных бельгийским художником Пьером Кюллифором, выросло не одно поколение европейцев: в 1958 году в свет вышли комиксы, а затем в 1980 году анимационный сериал, повествующий о забавных приключениях смурфиков. В этот раз фанаты гномоподоных созданий побили рекорд Книги Гиннесса — в мероприятии поучаствовали более 2 700 человек разного возраста, что превысило самый высокий предыдущий показатель. Фанаты смурфиков съехались не только из разных уголков Германии, повеселиться в костюмах милых героев приехали гости из Франции, Швейцарии, и даже Японии.