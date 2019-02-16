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Партия Ле Пен обвинила Макрона в незаконной предвыборной кампании 

ТАСС + ещё 2 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен подала жалобу в Высший совет по аудиовизуальным средствам (CSA) Франции на президента страны Эмманюэля Макрона в связи с подозрением на использование теледебатов в качестве агиткампании перед выборами в Европарламент. Об этом заявил в субботу в эфире радио France Info представитель партии Жан-Лен Лякапель.
"Мы обратились в CSA, чтобы время, которое Эмманюэль Макрон использует [для выступления на больших национальных дебатах по ТВ], шло в зачет агитационной кампании на европейских выборах", — пояснил он. Представитель "Нацобъединения" выразил убеждение, что глава государства "оккупировал медиапространство" на информационных каналах, которые по четыре, шесть и даже восемь часов транслируют большие национальные дебаты, начатые по инициативе Макрона в ответ на протестные акции "желтых жилетов".
Акции "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018. Первоначально они проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Именно поэтому "униформой" движения стали светоотражающие желтые жилеты автомобилистов. Однако, список требований участников общественной кампании постоянно расширялся и теперь включает как социально-экономические, так и политические претензии к властям.
Выборы в Европарламент пройдут во Франции и во всех остальных странах Евросоюза 26 мая. В этот же день, по данным газеты Le Journal du Dimanche власти Франции рассматривают возможность провести референдум, подводящий итог больших национальных дебатов. Однако данных о количестве и содержании вопросов пока нет, как нет и официального подтверждения этой информации от Елисейского дворца.
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Комментарии
Европа , В мире , Марин Ле Пен , ЕС , Европарламент , Франция
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