Партия Ле Пен обвинила Макрона в незаконной предвыборной кампании

Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен подала жалобу в Высший совет по аудиовизуальным средствам (CSA) Франции на президента страны Эмманюэля Макрона в связи с подозрением на использование теледебатов в качестве агиткампании перед выборами в Европарламент . Об этом заявил в субботу в эфире радио France Info представитель партии Жан-Лен Лякапель.

"Мы обратились в CSA, чтобы время, которое Эмманюэль Макрон использует [для выступления на больших национальных дебатах по ТВ], шло в зачет агитационной кампании на европейских выборах", — пояснил он. Представитель "Нацобъединения" выразил убеждение, что глава государства "оккупировал медиапространство" на информационных каналах, которые по четыре, шесть и даже восемь часов транслируют большие национальные дебаты, начатые по инициативе Макрона в ответ на протестные акции "желтых жилетов".

Акции "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018. Первоначально они проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Именно поэтому "униформой" движения стали светоотражающие желтые жилеты автомобилистов. Однако, список требований участников общественной кампании постоянно расширялся и теперь включает как социально-экономические, так и политические претензии к властям.