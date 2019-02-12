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Противостояние Франции и Италии раскалывает ЕС 

Вести Экономика + ещё 1 12 февраля 2019
Фото: Вести Экономика
Москва, 12 февраля — «Вести. Экономика» Франция и Италия находятся в дипломатическом кризисе, начался который после недавней встречи между заместителем премьер-министра Италии Луиджи Ди Майо и представителями французского протестного движения «Желтые жилеты».
Ди Майо выразил поддержку «Желтым жилетам», которые готовятся участвовать в выборах в Европейский парламент в этом году. И это создало так много проблем для президента Франции Эммануила Макрона, что французское правительство вывело своего посла из Рима, обвинив итальянское правительство в словесных нападках, «не имевших прецедента со времен Второй мировой войны».
Жест Ди Майо стал соломинкой, которая сломала спину верблюду. Напряженность между правительствами двух стран нарастала с тех пор, как в июне прошлого года в Италию пришло новое популистское «правительство перемен». Этот последний конфликт окончательно испортил отношения. И вряд ли стоит ждать, что в ближайшее время они улучшатся.
Два видения Европы Подобный открытый конфликт — исключительное явление для двух членов-основателей ЕС. Однако крайне непривычно и то, что в Италии действует правительство, которое враждебно настроено по отношению к ЕС. Это говорит о том, что за этим кризисом лежит более глубокий раскол в Европе.
Движение Mакрона La Republique En Marche — новичок на французской политической арене, однако оно представляет проевропейский либеральный центр. Макрон переманивал людей от умеренных левых и правых, чтобы сформировать свое новое правительство. Во Франции левые силы (движение «Insoumise France») и правые силы (крайне правая партия «Rassemblement National») находятся в оппозиции. Но в Италии такие же силы, партия «Движение пяти звезд» и «Лига Севера», действуют в правительстве. В оппозиции находится основной проевропейский центр.
У французского и итальянского правительств теперь совершенно разные взгляды на ЕС. У Mакрона есть амбиции для более глубокого сотрудничества во внешних делах, военных и экономических вопросах. Напротив, «Лига Севера» и «Движение пяти звезд» объединяются с другими популистскими правительствами в Австрии, Польше и Венгрии, которые либо пропагандируют евроскептические взгляды, либо вступают в открытый конфликт с Брюсселем.
Выборы на горизонте Этим двум правительствам надо придать достоверность своим противоречивым взглядам, учитывая, что на горизонте выборы в Европейский парламент.
Они дали избирателям представление о предстоящей кампании, которая высветит существующие в Европе разногласия по поводу основного характера, цели и архитектуры ЕС. Частые нападки итальянского правительства на французское являются косвенными нападками на программу проевропейской интеграции и самого ЕС.
Популистские партии в итальянском правительстве будут бороться друг с другом на отдельных платформах во время выборов в Европарламент. Они также создают потенциальных союзников в Европейском парламенте. «Лига Севера» уже входит в «Европу наций и свобод», крайне правую националистическую фракцию Европейского парламента, в которую также входит Rassemblement National. Но у «Движения пяти звезд» еще нет подходящего политического дома. Поэтому партия стремится поощрять такие движения как «Желтые жилеты», в которых содержатся популистские элементы как левых, так и правых.
Реформы Макрона Эти противоречивые отношения с ЕС напрямую связаны с внутренней политикой. Попытка президента Франции поддержать Европу привела к конфликту с «Желтыми жилетами», тогда как усилия итальянского правительства ответить интересам своей избирательной базы привели к конфликту с Европой.
Макрон пытается реализовать амбициозную программу экономических реформ. Это подвиг, который за последние десятилетия уничтожил не одно правительство. Большинство изменений согласуются с либеральной программой структурной перестройки, которая должна решить проблемы безработицы и повышения конкурентоспособности французской экономики, сохранив разумный фискальный баланс.
Брюссель одобрил эти реформы, но они противоречивы. Макрон добился успеха, внеся изменения в систему образования, рынки труда и пенсии. Однако ему пришлось преодолевать сопротивление в тех вопросах, где противодействие реформам отражается в разрыве между либерализмом и популизмом, между так называемой космополитической, либеральной «элитой» и национально-консервативно-сельским «населением».
Движение «Желтых жилетов» первоначально возникло в попытке оказать противодействие налогу на топливо — главным образом среди жителей сельских районов, которые зарабатывают себе на жизнь, разъезжая на своих автомобилях. Но теперь оно вылилось в протестное движение, под началом которого объединены разные стороны французского общества. Чтобы удовлетворить их требования об улучшении уровня жизни, Макрон пообещал налоговые льготы для пенсионеров и работников с низкими доходами, поставив под угрозу финансы правительства.
Рим против Брюсселя Напротив, итальянское правительство — особенно партия «Движение пяти звезд» — использует противоположный подход к экономической политике. Оно обещает большую социальную защиту: сохранение пенсионных прав, гражданского дохода для безработных и увеличение расходов на социальные услуги. Оно делает это, несмотря на то, что итальянское правительство на протяжении десятилетий сталкивалось с экономической стагнацией и высоким уровнем дефицита бюджета и долга.
Оба были преданы анафеме в ЕС после кризиса в еврозоне. В результате итальянское правительство вступило в ссоры с ЕС по поводу предлагаемого бюджета, который пришлось несколько раз пересматривать, чтобы соответствовать критериям финансовой устойчивости ЕС.
Или, например, иммиграционная политика, влияние которой особенно заметно в Италии — главным образом из-за огромного количества нелегальных иммигрантов, прибывающих на ее берега. Итальянцы справедливо считают, что их оставили с этой проблемой один на один. ЕС, учитывая, что это большая организация, слишком медленно развивал общий подход и предоставлял Италии необходимую поддержку. Это то, что давно злит итальянцев — и особенно «Лигу Севера». Наряду с разочарованием, которое итальянцы испытывают по поводу членства в евро, это фактически служит основой недовольства населения в отношении ЕС. Поэтому итальянское правительство отказало судам, перевозящим иммигрантов в итальянские порты, переложив проблему на плечи соседних французов.
Французское правительство, столкнувшееся с собственной популистской оппозицией миграции, активизировалось весьма неохотно.
Прагматизм против популизма Французско-итальянский кризис может немного ослабнуть после европейских выборов. Но проблема будет решена только в том случае, если в Италии (или во Франции) изменится идеология правительства или ЕС сможет предложить то, что ищет правительство Италии: большую гибкость в сфере экономической политики и большую эффективность в вопросах иммиграции. Ни то, ни другое невозможно в ближайшее время.
Единственная надежда заключается в прагматизме, проявленном Европейской комиссией и итальянским правительством в ходе обсуждения бюджета Италии на 2019 год. Но эта надежда будет смягчена пониманием того, что популизм — это не только политика, но и стиль. И этот стиль провокационный, конфронтационный и популярный.
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Европа , ЕС , Европарламент , Еврокомиссия , Австрия , Брюссель , Венгрия , Италия , Москва , Польша , Рим , Франция
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