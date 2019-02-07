Генсек НАТО считает, что Евросоюз не должен конкурировать с альянсом

"Я приветствую все европейские усилия по обороне… Однако, важно, чтобы это совершалось в дополнение к НАТО, а не конкурировало с ней. Я верю в ЕС, но не как в альтернативу для НАТО. Европейская безопасность зависит от трансатлантической связи. ЕС ни в коем случае не должен сообщать, что может справляться в одиночку", — прокомментировал Столтенберг вопрос о возможном создании "европейской армии" и оборонном фонде.

Столтенберг также добавил, что после выхода Великобритании из Евросоюза "партнеры по альянсу за пределами ЕС будут нести 80% расходов НАТО на оборону".

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее предлагал создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для обеспечения кибербезопасности. Идею поддержала и канцлер Германии Ангела Меркель . Глава европейской дипломатии Федерика Могерини со своей стороны заявляла, что ЕС не занимается строительством "европейской армии" и не собирается конкурировать с НАТО.

В одобренном в декабре лидерами стран ЕС заключении саммита говорилось, что собственные инициативы ЕС в сфере обороны укрепляют стратегическую автономию союза, но в дополнение к деятельности НАТО.