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Генсек НАТО считает, что Евросоюз не должен конкурировать с альянсом 

РИА Новости + ещё 1 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Европейский союз не должен создавать конкуренцию НАТО и показывать, что может действовать в одиночку, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью медиагруппе Funke.
"Я приветствую все европейские усилия по обороне… Однако, важно, чтобы это совершалось в дополнение к НАТО, а не конкурировало с ней. Я верю в ЕС, но не как в альтернативу для НАТО. Европейская безопасность зависит от трансатлантической связи. ЕС ни в коем случае не должен сообщать, что может справляться в одиночку", — прокомментировал Столтенберг вопрос о возможном создании "европейской армии" и оборонном фонде.
Столтенберг также добавил, что после выхода Великобритании из Евросоюза "партнеры по альянсу за пределами ЕС будут нести 80% расходов НАТО на оборону".
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее предлагал создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для обеспечения кибербезопасности. Идею поддержала и канцлер Германии Ангела Меркель. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини со своей стороны заявляла, что ЕС не занимается строительством "европейской армии" и не собирается конкурировать с НАТО.
В одобренном в декабре лидерами стран ЕС заключении саммита говорилось, что собственные инициативы ЕС в сфере обороны укрепляют стратегическую автономию союза, но в дополнение к деятельности НАТО.
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Европа , В мире , Йенс Столтенберг , Ангела Меркель , Федерика Могерини , ЕС , НАТО
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