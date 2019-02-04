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Британии предрекли помоечный кризис 

Lenta.ru 1 час назад
Британские власти столкнутся с мусорным кризисом в случае выхода из Евросоюза без заключения соглашения. Об этом говорится в документах, с которыми ознакомилась The Guardian.
После того, как 29 марта начнется процедура выхода Британии из ЕС, соглашение на вывоз миллионов тонн мусора с островов будет автоматически расторгнуто. В Агентстве по окружающей среде заявили, что нечистоты приведут к различным загрязнениям.
Там указали, что в случае если фермеры не смогут экспортировать мясо, оставшиеся животные будут производить слишком много навоза, что приведет к переполнению резервуаров и дополнительным загрязнениям. Один из парламентариев заявил, что такие проблемы могут привести к чрезвычайной ситуации в здравоохранении и сфере охраны окружающей среды, передает газета.
В электронном письме, к которому издание получило доступ, Агентство просят предоставить 42 волонтера, которые бы работали в специальных кризисных центрах. В ответном письме Агентства говорится, что центры начнут работу с 18 февраля. В случае необходимости, они будут работать круглосуточно семь дней в неделю, однако чем именно их сотрудники будут заниматься, не уточняется.
В письме отмечается, что в случае выхода Британии из Евросоюза без соглашения, невывезенный мусор вскоре начнет вонять, и проблема «превратится в политическую», так как решить ее самостоятельно коммунальные службы не смогут.
3 февраля премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила о намерении поменять условия соглашения выхода Великобритании из Евросоюза. До этого глава Евросовета Дональд Туск объявил, что согласованные ранее условия Brexit пересматриваться не будут.
Ранее в СМИ появлялись слухи, будто Лондон попросит Брюссель оттянуть начало процесса Brexit. По словам источников, европейские лидеры, подписавшие соглашение с Мэй в ноябре 2018-го, могут отсрочить начало выхода, чтобы избежать хаоса.
Переговоры Лондона и Брюсселя о выходе Великобритании из ЕС начались летом 2017 года. Этому предшествовали события 2016 года, когда в Соединенном Королевстве на референдуме победу с результатом в 51,9 процента одержали противники евроинтеграции.
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Европа , Видео , Экология , Тереза Мэй , Дональд Туск , ЕС , Европейский совет , The Guardian
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