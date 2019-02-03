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СМИ: Совет Европы отказывается вернуть России 10 миллиардов рублей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Совет Европы отказывается вернуть России 10 миллиардов рублей, уплаченных в виде взносов в 2014-2017 годах, когда лишенная полномочий российская делегация не принимала участие в работе ПАСЕ.
Официальный представитель генерального секретаря Совета Европы Даниэль Хольтген в ответ на просьбу агентства ТАСС отказался прокомментировать предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина. В то же время источник РИА Новости в Страсбурге отметил, что уплата взносов — юридическая обязанность любого члена Совета Европы.
Россия отвернулась от ПАСЕ
"Пока Россия является членом СЕ, она должна платить все, что рассчитано, согласно бюджету, который одобрили все 47 стран организации", — отметил собеседник.
Напомним, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Россия собирается поставить перед Советом Европы вопрос о возврате взносов в размере 10 миллиардов рублей. Это сумма за те годы, в которые страна не участвовала в работе его Парламентской ассамблеи из-за лишения в 2014 году российской делегации основных прав из-за воссоединения нашей страны с Крымом. Кроме невозможности голосовать, санкции не позволяют представителям РФ состоять в руководящих структурах ПАСЕ и участвовать в мониторинговых миссиях. По словам Володина, 10 миллиардов — большая сумма, "стране она нужна на решение вопросов, которые стоят перед гражданами", например, для финансирования лечения орфанных заболеваний (затрагивающих небольшие группы людей).
Спикер Госдумы напомнил, что Россия была одним из самых крупных плательщиков в бюджет СЕ — "суммы ежегодно составляли 32,5 миллиона евро". Он высказал мнение, что Москва до сих пор не ставила вопрос о возврате взноса из-за "порядочности". По его мнению, в случае выхода РФ из состава Совета Европы эта организация утратит свою сущность. Между тем, по словам постпреда РФ при Совете Европы Ивана Солтановского, большая часть стран СЕ поддерживает сохранение членства России в этой организации.
Москва же уже прорабатывает возможность выхода из Совета Европы. Как отметил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, это делается на межведомственном уровне.
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Европа , В мире , Вячеслав Володин , Константин Косачев , Совет Европы , Госдума , Совет Федерации , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Страсбург
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