Эксперт оценил перспективы брексита

«Совершенно очевидно, что Великобритания сейчас в жёстком политическом кризисе, и выхода пока не видно. Правительство Терезы Мэй вступило в непримиримое противостояние с парламентом», — заявил он.

Как отметил эксперт, дата выхода Британии из ЕС неумолимо приближается и перенесена быть не может.

По оценке Ковалёва, ситуация складывается таким образом, что наиболее вероятным вариантом станет жёсткий брексит 29 марта.

«Других приемлемых альтернатив на сегодня не видно», — добавил он.

Со своей стороны, генеральный директор Europe Insight Андрей Куликов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что если у Мэй не получится договориться, то ситуация в рамках брексита вернётся к тому состоянию, в котором находится в настоящее время.

«То есть британский парламент будет рассматривать очередные новые варианты соглашения», — прогнозирует он.