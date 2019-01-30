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Эксперт оценил перспективы брексита 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалёв в беседе с радио Sputnik оценил перспективы брексита.
«Совершенно очевидно, что Великобритания сейчас в жёстком политическом кризисе, и выхода пока не видно. Правительство Терезы Мэй вступило в непримиримое противостояние с парламентом», — заявил он.
Как отметил эксперт, дата выхода Британии из ЕС неумолимо приближается и перенесена быть не может.
По оценке Ковалёва, ситуация складывается таким образом, что наиболее вероятным вариантом станет жёсткий брексит 29 марта.
«Других приемлемых альтернатив на сегодня не видно», — добавил он.
Со своей стороны, генеральный директор Europe Insight Андрей Куликов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что если у Мэй не получится договориться, то ситуация в рамках брексита вернётся к тому состоянию, в котором находится в настоящее время.
«То есть британский парламент будет рассматривать очередные новые варианты соглашения», — прогнозирует он.
Ранее доктор политических наук, доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что британские депутаты поддержали поправку, которая призывает правительство исключить вариант выхода страны из Евросоюза без соглашения.
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Комментарии
Европа , В мире , Тереза Мэй , Игорь Ковалев , Андрей Куликов , Наталья Еремина , Парламент Великобритании , ЕС , ВШЭ , ИА Sputnik , ФБА "Экономика сегодня" , Великобритания
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