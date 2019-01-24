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Совет Европы готовится жить без взносов России 

Рамблер 43 минуты назад
Совет Европы урежет расходы и сократит сотрудников в связи с невыплатой Россией ежегодного взноса в бюджет организации в размере 30 млн евро, передает ФАН.
«Мы готовимся к тому, что в 2019 году, вероятно, не будет российских взносов. Это будет означать сокращение деятельности и должностей. Точный объем усечений сейчас подсчитывается», — заявил официальный представитель Генерального секретаря Совета Европы Даниэль Хёльтген.
Ранее генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что лишение российской делегации полномочий спровоцировало кризис внутри организации. По словам генсека, из-за неуплаты Россией взносов в СЕ пришлось максимально сократить штат организации и урезать зарплаты. Ягланд подчеркнул, что дальнейшие сокращения могут навредить деятельности Совета Европы.
Россия отвернулась от ПАСЕ
В 2014-2015 годах Россию лишили права голоса и ряда других полномочий в ПАСЕ из-за позиции по Крыму. В 2017 году РФ отказалась работать в ПАСЕ на таких условиях и выплачивать членский взнос в организации до полного восстановления своих полномочий.
Комментарии61
Европа , Видео , В мире , Политика , Совет Европы
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