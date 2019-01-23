В Евросоюзе прокомментировали возможность переноса Brexit

Главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что Брюссель может согласиться на перенос крайнего срока по выходу Британии из европейского блока при соблюдении ряда условий, в том числе при наличии "устойчивого большинства" в Лондоне по поводу исхода Brexit.

"Если Британия попросит о продлении, его должны будут утвердить лидеры ЕС. Они согласятся только при наличии ответов на три вопроса: первый и второй — почему и насколько? И третий — будет ли это проблемой для проведения выборов ЕС в мае? У меня пока нет точного ответа на третий вопрос с правовой точки зрения. Важно, чтобы в связи с этим не нарушались демократические процессы в ЕС. Первые два вопроса сложные и связаны между собой: в Лондоне должно быть устойчивое большинство по поводу всех законов по Brexit, которые нужно принять. Для этого нужно время", — заявил Барнье в интервью газете Luxembourg Times, отвечая на вопрос о возможности продления срока действия "статьи 50", на основании которой Британия выходит из ЕС.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Премьер-министр Британии Тереза Мэй в понедельник представила парламенту новый документ с условиями выхода из Евросоюза взамен отклоненного ранее. Вопреки ожиданиям, в новом документе не содержится значительных изменений по сравнению с прежним. Ожидается, что дебаты по обновленному документу состоятся в конце января.

Мэй даже после консультаций с оппозицией отказалась поддержать идею проведения второго референдума, переноса Brexit и проведения дополнительных переговоров с ЕС о смягчении условий Brexit. Документ вызвал шквал критики в парламенте.