Главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что Брюссель может согласиться на перенос крайнего срока по выходу Британии из европейского блока при соблюдении ряда условий, в том числе при наличии "устойчивого большинства" в Лондоне по поводу исхода Brexit.
"Если Британия попросит о продлении, его должны будут утвердить лидеры ЕС. Они согласятся только при наличии ответов на три вопроса: первый и второй — почему и насколько? И третий — будет ли это проблемой для проведения выборов ЕС в мае? У меня пока нет точного ответа на третий вопрос с правовой точки зрения. Важно, чтобы в связи с этим не нарушались демократические процессы в ЕС. Первые два вопроса сложные и связаны между собой: в Лондоне должно быть устойчивое большинство по поводу всех законов по Brexit, которые нужно принять. Для этого нужно время", — заявил Барнье в интервью газете Luxembourg Times, отвечая на вопрос о возможности продления срока действия "статьи 50", на основании которой Британия выходит из ЕС.
Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Премьер-министр Британии Тереза Мэй в понедельник представила парламенту новый документ с условиями выхода из Евросоюза взамен отклоненного ранее. Вопреки ожиданиям, в новом документе не содержится значительных изменений по сравнению с прежним. Ожидается, что дебаты по обновленному документу состоятся в конце января.
Мэй даже после консультаций с оппозицией отказалась поддержать идею проведения второго референдума, переноса Brexit и проведения дополнительных переговоров с ЕС о смягчении условий Brexit. Документ вызвал шквал критики в парламенте.