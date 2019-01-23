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Франция и Германия подписали новый договор о сотрудничестве 

Газета.Ru 34 минуты назад
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали новое соглашение о двустороннем сотрудничестве, в том числе в области обороны и безопасности. Договор, который призван укрепить сотрудничество главных экономик ЕС на фоне кризиса идеи «единой Европы», вызвал протесты со стороны «евроскептиков» и тревогу высокопоставленных чиновников ЕС.
Соглашение предусматривает сближение экономической, внешней и оборонной политики двух стран, сотрудничество в приграничных регионах и «совместную парламентскую ассамблею», состоящую из ста французских и немецких депутатов.
Церемония подписания документа прошла 22 января в мэрии немецкого города Ахен, расположенном в земле Северный Рейн-Вестфалия.
Целями соглашения является сближение стран, а также переосмысление вызовов XXI века.
Германия и Франция планируют укрепить отношения в области безопасности, внешней политики и экономики.
Несмотря на торжественность церемонии подписания, договор во многом имеет церемониальное значение — он обновляет и дополняет положения Елисейского договора, заключенного между Францией и ФРГ в 1963 году.
В то время лидер Германии Конрад Аденауэра и президент Французской Республики Шарль де Голль стремились укрепить свой экономический и военный союз на фоне мировых вызовов.
«Оба правительства консультируются перед каждым решением во всех важных вопросах внешней политики и в первую очередь в вопросах совместного интереса, чтобы достигать как можно равноцельных позиций», — говорилось в документе того времени.

Европейское братство по оружию

В документе 1963 года также говорилось о необходимости организации «совместной работы» над разработкой проектов в области вооружения. Подобные идеи содержатся и в подписанном Меркель и Макроном документе.
В новом документе обозначается стремление стран объединить усилия в области внешней и оборонной политики. Лидеры Франции и Германии собираются создать «франко-германский оборонный совет», что, как отмечает издание Financial Times, должно «сблизить военное сотрудничество стран».
В соглашении также говорится о совместных действиях в ООН, и это, по мнению издания, означает готовность Франции поддерживать Германию в ее стремлении стать постоянным членом Совета Безопасности ООН.
В усилении военного сотрудничества Германии и Франции можно увидеть воплощение идей Макрона, мечтающего о создании единой европейской армии.
О том, что подписание соглашения — это «первый шаг» на пути к созданию «европейской армии», заявила канцлер Германии Меркель
В октябре 2018 года Макрон заявил, что ЕС должен создать европейскую армию, чтобы не зависеть от США: «Мы не сможем защитить европейцев, если мы не решим иметь настоящую европейскую армию. У нас должна быть Европа, которая обороняется сама по себе, независимо от Соединенных Штатов».
В этих словах эксперты увидели желание французского лидера противостоять президенту США Дональду Трампу, который ультимативно требовал от стран-членов НАТО увеличить взносы в бюджет альянса.
Несмотря на большое значение, которое придается документу, он выглядит менее амбициозным, чем хотел бы Макрон.
Эксперт Французского института международных отношений Барбара Кунц назвала документ «соглашением с самым низким знаменателем».
В свою очередь, завсектором стратегических оценок Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Уткин отмечает, что главная цель соглашения — «укрепить это ядро ЕС, выйдя на более высокую ступень интеграции во всех областях».
Но подписанный договор, продолжает Уткин, «по сути рамочный», то есть задающий направление движения, но не прописывающий деталей:
«Так что еще большой вопрос — изменится ли что-то в практическом плане или документ останется символом благих намерений».
Спустя десятки лет после подписания франко-германского соглашения 1963 года Европа, сотрясаемая противоречиями, уже не выглядит единым целым, хотя с тех пор европейская интеграция усилилась.
При этом отношения Франции и Германии по-прежнему остаются одним из важных звеньев, скрепляющих европейскую интеграцию.
«Именно это взаимодействие часто называли «мотором» Евросоюза, но в последнее время многим казалось, что мотор больше «не тянет» — вроде и не останавливался, но ускориться не дает. Меркель сильно критиковали за то, что она не поддержала первые заявления Макрона относительно необходимости общими усилиями укреплять ЕС», — отмечает Уткин.
Хотя найти консенсус по поводу углубления интеграции в Евросоюзе сегодня тяжело, две крупнейшие страны ЕС «готовы двинуться вперед, возможно, показывая пример другим», считает эксперт.
Задача укрепления ЕС становится особенно актуальной на фоне выхода из общего союза Великобритании, а также предстоящих в мае выборов в парламент ЕС, на котором реванш попытаются взять «евроскептики». Оба лидера также стоят перед внутренними вызовами в своих странах, связанных с недовольством их политикой.
Это коренным образом отличает их от Аденауэра и де Голля, которые в момент подписания соглашения пользовались огромной популярностью в своих странах.
Противники обоих политиков из числа европейских националистов не преминули воспользоваться подписанием документа, чтобы обвинить и Макрона и Меркель в пренебрежении национальными интересами. Лидер французских националистов Марин Ле Пен обвинила французского президента в «действиях, которые находятся на грани государственной измены».
Германский политик-националист из партии «Альтернатива для Германии» Александр Гауланд заявил, что Меркель и Макрон хотят создавать «супер ЕС» внутри союза. «Мы не хотим чтобы Макрон чинил свою страну с помощью германских денег», — сказал политик, слова которого приводит британская The Guardian.
По иронии судьбы, слова «евроскептика» отчасти перекликались со словами его антипода — президента Европейского Совета Дональд Туска. Он приветствовал подписание соглашения, однако выразил и определенную тревогу:
«Европе нужен четкий сигнал из Берлина и Парижа, что укрепление кооперации в малых форматах не должно быть альтернативой сотрудничеству всей Европы».
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Комментарии1
Европа , Видео , Политика , Статьи , Ангела Меркель , Сергей Уткин , Дональд Туск , Дональд Трамп , ЕС , Совбез ООН , ООН , Европейский совет , ИМЭМО РАН , НАТО , The Guardian , Ахен , Германия , Франция
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