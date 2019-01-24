Британские профсоюзы попросили Мэй отложить Brexit

В четверг Мэй провела несколько встреч с профсоюзными лидерами, пытаясь уговорить их поддержать предлагаемое ею соглашение с ЕС по Brexit. Во встрече участвовали, в частности, лидеры двух крупнейших профсоюзов страны — Unite и Unison Лен Маккласки и Дэйв Прентис. На Даунинг-стрит также приехал глава профсоюза GMB Тим Роуч. По словам участников встречи, все они просили Мэй отложить выход из ЕС, так как парламент может не успеть до 29 марта решить все связанные с Brexit вопросы, а выход из ЕС без сделки обернется катастрофой для экономики и страны в целом.

"Я дал понять, что если она серьезно относится к переговорам и сделке, которую бы поддержал парламент, то необходимо продлить срок действия «статьи 50». Перенос срока Brexit на девять месяцев (как предлагала ранее парламентарий Иветт Купер) — это слишком долго. Было бы достаточно трех месяцев… Я призвал Мэй любой ценой избежать выхода из ЕС без сделки. Ни один премьер-министр не вывел бы страну из Евросоюза без соглашения. Это стало бы катастрофой", — сказал Маккласки журналистам после переговоров с премьером.

По его словам, он сказал Мэй о том, что не хотел бы, чтобы встреча с профсоюзами была бы формальностью.

"Я спросил у нее, является ли эта встреча постановкой для СМИ, устроенной, чтобы премьер потом заявила, что консультировалась с профсоюзами, или это искренний шаг, и мы можем говорить о беспокоящих нас вопросах", — добавил лидер Unite.

Глава Unison Прентис также заявил, что просил премьера отсрочить Brexit.

"Продление действия «статьи 50» необходимо, чтобы отвести страну от края пропасти и катастрофы с Brexit при отсутствии соглашения. Такого варианта развития событий необходимо избежать, и премьер должна действовать незамедлительно. Это ввергнет в катастрофу экономику, общественные службы и всех тех, кто работает в наших школах, больницах, городских советах и в полиции", — сказал журналистам лидер Unison.

По его мнению, Brexit следует отложить как минимум до лета.

Глава профсоюза GMB Роуч после встречи с Мэй заявил, что премьер не смогла «предоставить необходимые гарантии сохранения рабочих мест и прав».

"Обеспокоенность членов профсоюзов и их работодателей растет с каждым днем. Часы тикают, но премьер отказывается представить свой план по исключению возможности выхода из ЕС без сделки. Мы не можем это принять… Я просил ее (Мэй) о продлении действия «статьи 50», но, к сожалению, премьер не согласилась", — говорится в распространенном письменном заявлении Роуча.

В понедельник глава правительства консерваторов представила парламенту новый документ с условиями выхода из Евросоюза взамен отклоненного на прошлой неделе. Вопреки ожиданиям, в новом документе не содержится значительных изменений по сравнению с прежним. В парламенте были разочарованы представленным законопроектом. Ряд парламентариев заявили, что будут пытаться внести в него поправки. Голосование по новому документу состоится 29 января, однако многие депутаты говорят о том, что не поддержат его.