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Число противников Brexit в Британии достигло рекордного уровня с 2016 года 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Число граждан Великобритании, которые проголосовали бы за то, чтобы страна осталась в Евросоюзе, достигло рекордного уровня с 2016 года, когда состоялся референдум по Brexit, пишет газета Evening Standard со ссылкой на данные опроса, проведенного компанией YouGov.
Согласно результатам исследования, 56% избирателей поддержали бы пребывание Британии в составе ЕС в ходе нового референдума, за выход из европейского блока высказались бы 44% респондентов. Как отмечает компания, это максимальный разрыв (в 12 процентных пунктов) между сторонниками и противниками Brexit со времени проведения референдума в 2016 году.
В опросе, проведенном 16 января после голосования в британском парламенте о вотуме недоверия правительству, участвовали 1070 совершеннолетних граждан страны. Исследование проводилось совместно с движением People's Vote, выступающим за проведение нового голосования по членству Британии в ЕС.
Накануне парламент Британии выразил доверие правительству Терезы Мэй, несмотря на то, что ранее отверг предложенное премьером соглашение с ЕС по Brexit. Против соглашения проголосовали 432 парламентария, в поддержку — 202. Таким образом, Лондон открыл путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому "жесткому" выходу страны из ЕС и отмене Brexit в целом.
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Комментарии
Европа , В мире , Тереза Мэй , Парламент Великобритании , ЕС , Великобритания
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